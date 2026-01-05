為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    從無到有！屏科大團隊無人機賽奪銀牌 非科班生整機自製｢很感動｣

    2026/01/05 23:26 記者陳彥廷／屏東報導
    「空中代號X」是屏科大整機100%自製，在無人機設計競賽自製項目獲得高分。（屏科大提供）

    「空中代號X」是屏科大整機100%自製，在無人機設計競賽自製項目獲得高分。（屏科大提供）

    中華民國航空太空學會主辦的「2025台灣無人飛機創意設計競賽」，日前在嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」舉行，國立屏東科技大（簡稱屏科大）師生共同設計「空中代號X」的定翼型無人機，憑藉創新設計和精湛技術，在全國各大專校院的17組晉級隊伍中脫穎而出，榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作，展現屏科大在無人機設計與跨域實作上的亮眼成果。

    此競賽已舉辦多年，屏科大為推升競爭力，也開出航空科學課程，其中就包括無人機的製作及飛行原理，帶隊教授徐子圭強調，課程所學即為從無到有，因此屏科大是整機100%自製、也在自製項目獲得高分，此外還有進行流體力學模擬，獲得最佳的升阻比。

    徐子圭指出，這次師生共同設計的「空中代號X」，由他和副教授徐嘉偉、研究員張鴻彬共同指導學生吳宇翔、王天駿、陳建豪、陳柏瑄設計製作，機翼展達2公尺，以夾板與巴沙木切削構建全機隔框及骨架，並在最外側黏上玻璃纖維，採用高翼穩定的前3點設計，兼具良好飛行穩定性與操作可靠度，還可具備額外載重5公斤貨物的能力，透過高升阻比與大推重比的優化設計，提升整體飛行性能與任務執行彈性。

    吳宇翔興奮說，自己是電機科背景出身，從未想過可以設計飛機還翱翔天際，經過課程訓練，親眼見到自己設計的飛機離地起飛並完成賽事，仍是感到不可置信。徐子圭則強調，校內相關課程除支援校內林場觀測、空污偵測、水土監測、橋樑巡檢、海洋保育與智慧農業等多元應用需求，更進一步厚植無人機產業與低空經濟所需的人才培育能量，為南台灣無人機產業發展注入動能。

    「空中代號X」正進行飛行前馬達動力機電測試。（屏科大提供）

    「空中代號X」正進行飛行前馬達動力機電測試。（屏科大提供）

    屏科大師生共同設計「空中代號X」的定翼型無人機，在「2025台灣無人飛機創意設計競賽」榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作。（屏科大提供）

    屏科大師生共同設計「空中代號X」的定翼型無人機，在「2025台灣無人飛機創意設計競賽」榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作。（屏科大提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播