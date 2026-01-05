從無到有！屏科大團隊無人機賽奪銀牌 非科班生整機自製｢很感動｣

「空中代號X」是屏科大整機100%自製，在無人機設計競賽自製項目獲得高分。（屏科大提供）

中華民國航空太空學會主辦的「2025台灣無人飛機創意設計競賽」，日前在嘉義「亞洲無人機AI創新應用研發中心」舉行，國立屏東科技大（簡稱屏科大）師生共同設計「空中代號X」的定翼型無人機，憑藉創新設計和精湛技術，在全國各大專校院的17組晉級隊伍中脫穎而出，榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作，展現屏科大在無人機設計與跨域實作上的亮眼成果。

此競賽已舉辦多年，屏科大為推升競爭力，也開出航空科學課程，其中就包括無人機的製作及飛行原理，帶隊教授徐子圭強調，課程所學即為從無到有，因此屏科大是整機100%自製、也在自製項目獲得高分，此外還有進行流體力學模擬，獲得最佳的升阻比。

徐子圭指出，這次師生共同設計的「空中代號X」，由他和副教授徐嘉偉、研究員張鴻彬共同指導學生吳宇翔、王天駿、陳建豪、陳柏瑄設計製作，機翼展達2公尺，以夾板與巴沙木切削構建全機隔框及骨架，並在最外側黏上玻璃纖維，採用高翼穩定的前3點設計，兼具良好飛行穩定性與操作可靠度，還可具備額外載重5公斤貨物的能力，透過高升阻比與大推重比的優化設計，提升整體飛行性能與任務執行彈性。

吳宇翔興奮說，自己是電機科背景出身，從未想過可以設計飛機還翱翔天際，經過課程訓練，親眼見到自己設計的飛機離地起飛並完成賽事，仍是感到不可置信。徐子圭則強調，校內相關課程除支援校內林場觀測、空污偵測、水土監測、橋樑巡檢、海洋保育與智慧農業等多元應用需求，更進一步厚植無人機產業與低空經濟所需的人才培育能量，為南台灣無人機產業發展注入動能。

「空中代號X」正進行飛行前馬達動力機電測試。（屏科大提供）

屏科大師生共同設計「空中代號X」的定翼型無人機，在「2025台灣無人飛機創意設計競賽」榮獲自造飛行組飛機設計獎第二名及創意獎佳作。（屏科大提供）

