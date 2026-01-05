空中巴士A350-1000將抵台 助攻星宇航空歐洲、美東航點

星宇航空首架A350-1000由董事長張國煒駕駛返台，預計台灣時間6日上午10點抵達桃園國際機場。（星宇航空提供）

星宇航空首架A350-1000廣體客機於法國土魯斯時間5日下午2點10分起飛來台。（星宇航空提供）

全台第一架，同時也是星宇航空首架空中巴士 A350-1000 廣體客機，於法國土魯斯時間5日下午2點10分起飛來台，機身編號為B-58551。星宇航空董事長張國煒率隊至土魯斯Airbus總部交機，並親自駕駛返台，預計台灣時間6日上午10點抵達桃園國際機場。

星宇航空執行長翟健華表示，A350-1000的到位，象徵星宇航空跨入更具規模與競爭力的長程市場，其航程較A350-900更遠，可直飛美國東岸，同時具備燃油效率與乘客舒適度，將成為星宇航空未來長程航線營運的助力。未來將以台北為樞紐，持續拓展跨洲航線布局，並以更完整的機隊，將台灣的精緻服務推向世界。

Airbus亞太區總裁Anand Stanley表示，很高興終於能交付A350-1000給星宇航空，這個機型以尖端科技與新世代設計著稱，是全球長程航線的領導者。

A350-1000是目前 A350機型中最大的型號，也是星宇航空機隊中最大型的廣體客機，這次設置四艙等配置，包含4席頭等艙、40席商務艙、36席豪華經濟艙、270席經濟艙，共 350 個座位，直飛航程可達1萬5600公里，將用於開拓北美及歐洲航網。

星宇航空說明，該機型搭載目前市場上效能最佳的新一代RollsRoyce Trent XWB發動機，除提升25%的燃油效率，還能降低噪音。機身與機艙採用先進空氣動力技術與碳纖維複合材料，使整體營運成本較上一代機型顯著下降，提高效能與舒適度；同時，每一席位皆能減少25%碳排放，符合永續旅行的現代生活風格。

星宇航空表示，此架A350-1000完成新機導入驗證後，預計2月投入營運，逐步加入亞洲及北美航線，2026年也將再有5架陸續到位。包含這次交付的A350-1000，星宇航空目前機隊共30架，13架A321neo、6架A330neo及10架A350-900，並已訂購10架A350F貨機，未來將同步布局貨運市場。

