入夜氣溫驟降！中南部週二下探10度 週末才回暖

週二強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會。（資料照）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣預測。（氣象署提供）

週二（6）日強烈大陸冷氣團南下、氣溫逐漸下降，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地有局部10度左右或以下出現的機會，請注意保暖。

中央氣象署預報，週二東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，北部地區為局部短暫雨後多雲，其他地區及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴的天氣。

溫度方面，週二各地白天高溫下降，北部及宜蘭約15至16度，中部及花蓮19至21度，南部及台東約22至24度，中南部日夜溫差較大，請適時調整衣物。

離島天氣：澎湖晴時多雲，約15至16度；金門晴時多雲，11至16度；馬祖晴時多雲，10至11度。

關於未來幾天天氣，天氣風險公司指出，週二的天氣會再降低局部仍有10度左右或以下低溫，週三至週五白天受日照影響會稍微回溫，但夜間氣溫持續受輻射冷卻影響，各地日夜溫差大，週六另一波冷空氣短暫增強，強度大致維持冷氣團，晚間低溫持續明顯，週日冷空氣減弱轉偏東風環境，各地晚間低溫將稍回升，預估低溫約11至15度。

