挨批只討論大巨蛋忽略桃園巨蛋整建 桃市府：多位民進黨議員都曾參與討論

桃園巨蛋去年啟動整建工程。（桃市府體育局提供）

桃園巨蛋近日被球星點名髒髒的，針對外界關注的整修議題，桃市府新聞處長羅楚東今（5）日表示，桃園巨蛋啟用已逾30年，過去長期使用下，確實有需要系統性整建之處，市長張善政已於去年拍板，投入3.4億元啟動30多年來首次大規模整修，對於球員及外界的各項反饋，市府都會虛心納入參考，並透過工程與管理面逐項改善。

此外，羅楚東指出，民進黨市議員黃瓊慧指稱，議員已多次針對桃園巨蛋提出整修意見，但「整個市府像瘋了一樣都在討論大巨蛋的興建」，不過，包括同為民進黨籍的議員黃崇真、劉仁照、彭俊豪、魏筠、張曉昀等，都曾在議會詢問過大巨蛋籌劃進度，務實地與市府對話，因此市府絕不認同黃瓊慧議員所說，這樣的行為是發了瘋，中華職棒秘書長楊清瓏也在去年9月25日的中壢體育園區招商座談會中，提出許多具體建議，難道中華職棒發瘋？蔡其昌會長指派秘書長來陪市府發瘋？

羅楚東表示，歷經2015到2022年的8年，「桃園巨蛋需要整建」已是桃園人的共識，在市長張善政支持下，整建工程已於去年10月動工，針對4大核心項目地坪整修工程、電氣及空調系統改善工程、室內整修工程及戶外景觀改善工程，優化場館內外環境及動線，整體改善工程預計於今年第3季完工，市府也會持續向外界說明進度。

羅楚東強調，桃園擁有兩支職業籃球隊，連續兩年在不同聯盟奪下冠軍，深獲桃園市民的支持，市長張善政也多次到場觀賽，市府對職棒、職籃的態度一貫，都是用具體資源支持運動、用務實工程改善場館，對於只會竊喜有機會攻擊市府，但提不出任何有意義建議的議員，市府深感遺憾。

