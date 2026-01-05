北市敬老卡春節前開放泡湯 YouBike2.0E前30分鐘可望免費

北市敬老卡持續擴充適用範圍，市府表示，預計農曆年前開放敬老卡泡湯，並研議YouBike 2.0E（見圖）前30分鐘免費。（資料照）

台北市大同區大有里長許美智今在里長座談，當面向市長蔣萬安表示，多名長者反映敬老卡點數用不完，希望擴大使用範圍至YouBike 2.0E前30分鐘免費、商圈及藥局消費折抵。蔣說，電輔車部分規劃研議，但消費與政策鼓勵長者走出家門的初衷不符，1個月盤點長者實際需求，參考其他縣市做法，研議可行擴充方案。市府補充，農曆年前開放可用敬老卡去泡溫泉。

蔣萬安指出，敬老卡核心精神是鼓勵長者走出家門、增加外出活動和社會參與，里長提案敬老卡租借YouBike 2.0E，可同享前30分鐘免費，也是一種方式，允諾規劃研議；但如欲開放至一般消費，必須審慎考量，否則恐與政策初衷牴觸，例如民眾想把卡片用在買藥，非常奇怪，不符促進健康目的。

另責成社會局1個月進行全面盤點、蒐集地方長者實際需求，並且參考其他縣市做法，研議可行擴充方案後，再向地方說明。

社會局長姚淑文說，持續擴充敬老卡適用範圍，今年1月起，敬老卡點數可折抵台北市聯合醫院的院內外門診掛號費，共計21處、每次最高扣抵50點；2月起敬老愛心計程車單趟扣點從65點提高至85點；7月起每月可用點數從480點增至600點。

YouBike 2.0E前30分鐘免費，社會局跟交通局正在針對使用量變化、經費預估等細項討論中，預估需增數百萬至1000萬餘元不等。社會局補充，除了考量年長者騎乘安全，今年新增公車餘點扣盡機制、上述擴大使用，系統更新費時，還要兼顧經費及跨市溝通，持續努力爭取，預計農曆年前開放敬老卡泡湯，每次折抵60點為限。

