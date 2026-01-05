獨家》完成八田與一未竟之業！「濁幹線北幹線串接工程」完工 台灣50年來最浩大農田水利工程

串聯濁水溪與曾文、烏山頭水庫的「濁幹線與北幹線串接工程」已於2025年12月完工，該工程為我國近50年最浩大的農田水利工程。（農田水利署提供）

串聯濁水溪與曾文、烏山頭水庫的「濁幹線與北幹線串接工程計畫」已於上個月完工，將讓雲嘉南地區減少乾旱風險，農業部農田水利署表示，該工程為我國50年來最浩大的農田水利工程，更首度讓斜張橋不走人車，而引農業灌溉用水，施工過程首度成立廉政平台，確保無外力介入。

投入36億元、自2023年起施作的「濁幹線與北幹線串接工程計畫」已順利完工，透過北港溪渡槽讓我國最長河流濁水溪與最大水庫曾文-烏山頭水庫互通，讓台灣最重要糧倉雲嘉南平原灌溉用水更有韌性，北港溪渡槽採二墩三跨斜張橋設計，將過去川流入海的濁水溪溪水引到嘉南地區灌溉，減少曾文-烏山頭水庫出水，等同間接把水存在水庫，提高水資源運用效益。

請繼續往下閱讀...

農水署署長蔡昇甫表示，濁幹線與北幹線透過渡槽串接後，讓雲嘉南互為農業用水備援，嘉南平原若面臨乾旱缺水時，可引濁水溪水輸送到嘉南大圳北幹線系統的東石支線灌區供應2340公頃農田用水，若雲林地區乾旱時，可引曾文-烏山頭水庫水輸送到濁幹線系統的北港支線，可供6750公頃農田灌溉，工程雖完工，目前雲嘉南地區水情良好，故尚未啟動該備援機制。

蔡昇甫表示，該工程源於嘉南大圳之父八田與一當年規劃，八田與一考量若用渡槽跨越北港溪，因水極重需多座落墩，恐影響溪水通洪，甚至造成溢堤，故採走河床下的「倒虹吸工」方式，隨河床刷深快，最後斷裂，1990年代時一度修復，又因地震與洪水再斷，最後採用如常見陸橋的斜張橋模式（去年啟用的淡江大橋即斜張橋），並用纜繩拉持，超過4百公尺的橋長僅需兩座落墩，不影響通洪並成功串接。

蔡昇甫指出，施作過程最怕遇天災，但順利通過2024年花蓮0403地震、2025年嘉義0121大埔地震，以及近年山陀兒、丹娜絲等風災考驗，工程進度也未拖延，關鍵在前置準備充裕，如為避免漂流木衝撞施工中的橋墩，分段設置攔截雜物設施。

蔡昇甫表示，未來啟用該備援時，每天可引34.5萬立方公尺的農業用水；該工程同時沿大圳旁建造多座帶狀蓄水池，儲存原夜間會流到大海的珍貴水資源，白天時就可增加供水量，猶如大型農業水塔，確保在農業用水高峰期，滿足灌溉需求，讓農民如期如質收成。

隨工程完成，蔡昇甫表示，農水署下一階段擬導入AI技術加強水庫的安全管理，未來若有不明人士入侵到水庫範圍內，可即刻辨識處理，並判定水庫淤積狀況；過去水源引水設施若因天災受損，因道路斷裂需待搶通後，才可執行修復前置測量設計作業，擬透過無人機直接觀察，先進行前期規劃，道路搶通後，工程人員可直接攜帶機械材料搶修，預估可縮短1-2週工期。

北港溪渡槽斜張橋是我國首座使用斜張橋工法的渡槽，長度465公尺，僅有兩 墩。（農田水利署提供）

工程也在圳路旁建帶狀蓄水池（左側），彷彿農業大型水塔。（農田水利署提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法