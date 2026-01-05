為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    行政院消保處查出嬰幼兒食品重金屬超標 北市消保官籲平台預防性下架

    2026/01/05 20:44 記者蔡愷恆／台北報導
    近期行政院消費者保護處公布多款嬰幼兒海苔及相關食品內鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準。（資料照，行政院消保處提供）

    近期行政院消費者保護處公布多款嬰幼兒海苔及相關食品內鉛、鎘等重金屬含量遠超法定標準，可能對嬰幼兒健康造成長期危害，尤其影響腦部、神經系統及腎臟等重要器官，引發社會關注。台北市法務局今（5）表示，為維護消費安全，法務局呼籲各銷售平台先將產品預防性下架。

    法務局指出，依「消費者保護法」規定，業者於提供商品或服務時，應確保符合當時科技或專業水準可合理期待之安全性，並負相關舉證責任。商品有危害消費者安全與健康之虞時，應即回收商品或停止服務。法務局消保官呼籲，台北市衛生局正式公布檢驗結果前，相關銷售通路及平台主動採取預防性下架措施，避免爭議商品持續流入市場，並損害消費者身體健康。

    消保官指出，依據消費者保護法規定，業者販售商品不符當時科技或專業水準可合理期待之安全性而生損害於消費者或第三人時，生產、進口商與經銷商依法應負擔連帶賠償責任。

    消保官也提醒消費者，於檢驗結果確定前，應停止食用爭議商品，並妥善保留發票及商品實體。如與業者間發生消費爭議，可撥打消費者服務專線「1950」諮詢或向所在縣市政府消保官提起申訴。

