中興大學設置0至2歲托嬰中心 1/5上路

中興大學設置0至2歲托嬰中心 5日正式開園。（中興大學提供）

減輕教職員工家庭托育負擔，且安心教學，中興大學創國立大學之首，獲衛生福利部補助，投入逾千萬元在校內設立「員工子女托嬰中心」，5日正式開園收托，招收60名0至2歲嬰幼兒，提供安全、優質且專業的托育服務。

托嬰中心招生採優先順位制，以興大現任教職員工子女為第一優先，餘額則提供一般民眾報名。招收對象為未滿2歲之嬰幼兒，若於2歲前入托，依法最長可收托至未滿3歲。

托嬰中心以分齡照護收托方式設置森林、藍鵲、天鵝及百合四個班別，共正取60名，有助提升幼兒日常生活能力與學習發展，也能讓保育員提供更精緻、適齡的照護內容。

托嬰中心採準公共化托育制度，收費依政府規範，學校針對校內不同順位申請者提供每月500至1000元的優惠，家長亦可依資格申請衛福部及臺中市政府托育補助，有效降低家庭托育負擔，家長亦可就近接送照護。。

興大全面翻修小禮堂廂房1-2樓及前廣場，打造4間分齡教室，購置新式照護設備及教具，同時設有寬廣的戶外草坪活動區及獨立專業廚房。安全配備高於坊間標準，包含獨立消防自動排煙系統、紫外線消毒燈、收音監視器全場域覆蓋、雙側通風採光等，確保每一處空間都以孩子安全為最優先考量。興大也有最佳的傳染病防疫專家與團隊，共同守護園區孩童的健康。目前收托60名目前已滿招，師生比為1:4。

中興大學設置0至2歲托嬰中心 已正式開園。（中興大學提供）

