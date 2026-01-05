南市校園新地標！中山國中新建教學行政大樓115年學年度啟用

台南市長黃偉哲視察中山國中教學行政大樓新建工程。（台南市政府提供）

中山國中新建教學行政大樓自2024年7月動土，市長黃偉哲今日在教育局長鄭新輝陪同下視察校舍工程。市府投入經費約1.1億元，預計於115年學年度啟用，對於擁有歷史傳統的中山國中是一個重要的里程碑。

新建教學行政大樓東側設置舞蹈展演廣場，以挑高、通透方式搭配旁側南門路矮化圍牆，將學校特色課程與舞蹈展演，呈現在校外路過人車眼前，將學校風景畫映入市民日常生活，讓學習不再侷限於校內，而是真正與鄰近社區居民交融。

教學行政大樓設計與學校特色相呼應，白色基調綴以亮橘色遮陽版牆呼應學校樸實但蘊含亮點的底蘊。大面積採光窗戶設計呼應綠建築節能減碳的永續訴求，新設中央川堂接續前庭廣場「仁恕誠樸」校訓石，串接學校中央步道，巧妙利用屋頂單斜面將太陽能光電板納入整體外觀設計，營造冠冕意象，蘊藏對中山學子離開校園後能在各自領域中出類拔萃之期許。

黃偉哲表示，中山國中創校至今已近70年，校園景致優美，近十年陸續完成各棟校舍補強工程，市府為師生打造友善安全校園環境，辦理老舊校舍拆除重建，透過學校規劃與建築師專業構思設計，將新校舍賦予教學行政功能兼備，學習活動融入社區等創新概念，建築設計與色彩運用富含中庸之美，期許工程能如期如質完工，提供學校師生更優質的教學環境。

鄭新輝表示，友善安全的校園環境與校舍建築是保障學生快樂學習與成長的重要基石，透過教學行政大樓的新建，改善學校原有配置格局，不僅提升整體校園規劃的功能性及完整性，也讓新校舍同時兼具美感及實用性，以穩重但富有醒目特色的外觀與配色，厚實底蘊中散發不凡，更為學校帶來全新風貌，讓每一位中山學子都能獲得最棒的學習環境與照顧。

中山國中新建教學行政大樓（示意圖）。（台南市政府提供）

