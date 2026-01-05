北部轉乾冷！週二清晨氣溫剩個位數 週三中南部溫差逾10度

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

日前預測桃園以北有零星降雨，今最新預報北部週一、週二轉為乾冷。圖為未來一週天氣預測。（氣象署提供）

強烈大陸冷氣團今（5日）晚報到。中央氣象署預報，明天週二清晨局部地區氣溫降至個位數，白天也較今天冷，東半部、恆春半島有局部短暫雨；週三至週六最低下探7度，各地日夜溫差大，最多相差15度。

氣象署預報員鄭傑仁指出，週二清晨氣溫，西半部、宜蘭約11至14度，花東16至17度，受輻射冷卻影響，中南部近山區局部下探10度以下。白天最暖氣溫，北部、宜蘭可達15至16度，和今天相比降溫明顯；其他地區則是略降，中部、花蓮19至21度，南部、台東22至24度。

週三至週六早晚低溫，中部以北、宜蘭最低可降至9至13度，花東13至16度，至於近山區、空曠地區可再降1至2度，也就是說最低下探7度。低溫原因除了冷氣團，週五及週六清晨主要是輻射冷卻效應導致。

週三及週四白天，中部以北、宜花可達近20度，南部約24度；週五及週六白天回溫，北部、宜花東可達21至22度，中南部可達26度左右。

鄭傑仁表示，週三至週四的南部，週五至週六的西半部及北部，日夜溫差都很大；普遍溫差約10至12度，近山區相差可達13至15度。

降雨方面，鄭傑仁指出，今晚到明天，東半部、恆春半島有局部短暫雨，北部為局部短暫雨後多雲，其他地區多雲到晴。週三至週六各地大多為多雲到晴，僅東半部及恆春半島有零星短暫雨。下週日基隆北海岸、東半部、恆春半島、大台北山區有局部短暫雨，其他地區多雲到晴。

鄭傑仁提醒，這波冷空氣使天氣轉乾速度快，高山下雪機會低，但路面有結冰可能，山區活動請留意安全。

