冷吱吱！週二全台急凍 低溫下探10度

週二受強烈大陸冷氣團影響，全台氣溫恐逐漸下降。（資料照）

未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

未來一週天氣預測。（氣象署提供）

週二（6日）因強烈大陸冷氣團南下，全台氣溫都會逐漸下降，清晨西半部及宜蘭低溫，普遍會下探11至14度，而台灣東半部及恆春半島，則有局部短暫雨。

中央氣象署預報，週二受到強烈大陸冷氣團南下影響，全台氣溫恐逐漸下降，而台灣東半部及恆春半島地區，將有局部短暫雨；北部地區為局部短暫雨後多雲；其他地區及澎湖、金門、馬祖則為多雲到晴。另外，基隆北海岸、桃園至高雄、台東沿海或局部空曠地區，及澎湖、馬祖、綠島、蘭嶼，亦有平均風6級以上，或陣風8級以上發生的機率，請注意安全。

溫度方面，週二清晨西半部及宜蘭低溫，普遍在11至14度；花、東約16至17度，由於輻射冷卻影響，中南部近山區平地則有局部10度左右或以下出現的機會，同時各地白天高溫也會下降，北部及宜蘭約15至16度；中部及花蓮為19至21度；南部及台東約22至24度，中南部需留意日夜溫差較大。離島的澎湖為晴時多雲，約15至16度；金門為晴時多雲，約11至16度；馬祖為晴時多雲，約10至11度。

週三週四晴時多雲 晚間輻射冷卻明顯

關於未來幾天的天氣變化，天氣風險公司指出，週三、週四依舊維持強烈大陸冷氣團影響，但環境會轉乾冷，各地大致為晴時多雲天氣，不過晚間起輻射冷卻明顯，各地都會出現明顯低溫，預估各地低溫普遍在10度上下，空曠處以及近山區，甚至有5度左右的機會。

紫外線指數方面，週二基隆市、新北市、台北市、桃園市、新竹縣、新竹市、宜蘭縣為「低量級」；其餘縣市皆為「中量級」。

空氣品質方面，週二環境風場為偏北風，中南部易累積污染物。花東空品區為「普通」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、宜蘭空品區及馬祖、金門、澎湖為「橘色提醒」等級。

週二清晨西半部及宜蘭低溫，恐會下探11至14度。（擷取自中央氣象署網站）

紫外線指數方面，週二多為「中量級」。（擷取自中央氣象署網站）

空氣品質方面，週二中南部易累積污染物。（擷取自空氣品質監測網）

