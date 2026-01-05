為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台南攜手韓國平澤市簽署MOU 深化農特產品合作交流

    2026/01/05 18:54 記者王姝琇／台南報導
    台南市長黃偉哲向平澤市訪團介紹台南的農產及農產加工品。（台南市政府提供）

    台南市長黃偉哲向平澤市訪團介紹台南的農產及農產加工品。（台南市政府提供）

    韓國平澤市市長鄭長善今日率領農業及科技等相關部門一行10人到訪台南，並於台南市長黃偉哲簽署共同簽署「台南市－平澤市農特產品交流備忘錄」，強調未來兩市將以農產交流的方式深化合作。

    簽約儀式中，鄭長善市長特別致贈刻有黃偉哲市長姓名的韓國國產鋼筆，該鋼筆品牌曾作為韓國總統致贈美國總統國禮，是平澤市象徵友誼長久的重要見證，亦凸顯對此次兩市合作的重視與紀念意義，黃偉哲特地在現場使用該鋼筆完成簽署。

    黃偉哲說，台南與平澤市不僅皆盛產高品質農產品，更皆為全球高科技產業重要據點。此次簽署的MOU是兩市攜手合作的重要里程碑。除了農產外，也期盼藉此契機，進一步開啟雙方在文化、教育及體育的深度交流，促成兩市學生實質互訪。此外，K-pop文化在台灣深受歡迎，也希望能更進一步促進兩地「影視文化」的互動。

    黃偉哲說，雖然目前雙方能實質交流的水果種類有限，但市府會積極尋求合作契機，希望未來能讓雙方市民品嚐一下對方更多優質的水果，讓兩市情誼在水果的甜美滋味中持續升溫。

    鄭長善表示，前年9月與黃偉哲市長初次見面後，期間陸續收到黃市長致贈的鳳梨與信函，讓他倍感親切，宛如老朋友。此次造訪台南，更深刻感受到這座城市的溫暖。回到平澤後將大會力宣傳台南之美。對於黃市長先前提出「將台南鳳梨與平澤梨納入雙方學生營養午餐」的交流構想，他感到非常感動與認同，也非常希望雙方學生互訪交流能實現。

