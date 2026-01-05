為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄心衛中心爆官員涉霸凌卻列反霸凌人才庫 教育部：已移除

    2026/01/05 19:01 記者林曉雲／台北報導
    高雄心衛中心爆官員涉霸凌卻列反霸凌人才庫，教育部今晚回應說明已將該員移除。（資料照）

    高雄心衛中心爆官員涉霸凌卻列反霸凌人才庫，教育部今晚回應說明已將該員移除。（資料照）

    國民黨高雄市長參選人柯志恩今（5）日針對高雄市心衛之狼事件提出批判與建議，同時提到多年前衛生局心衛中心另名涉及霸凌下屬（要求部屬下跪） 的官員，事後先被降調、聽說去年已提前退休，但主管的姓名卻仍列在「反霸凌專區人才庫」當中。教育部學務特教司校安科長張惠雯今晚回應說明，為維護校園事件霸凌人才庫之公信力與專業形象，教育部已將此人先行移除，後續將踐行校園霸凌防制準則第10條第2項規定提會確認。

    張惠雯說明，教育部建置校園霸凌人才庫，係為使校園霸凌事件妥適處理，教育部正研訂校園霸凌事件專業調和及調查人才庫設置要點，若有調查人員違反專業倫理等不適任情形，教育部均將依規定辦理，以確保調查品質與制度運作之穩健。

    高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌對未成年弱勢對象性侵害，高雄市政府指出，接獲檢方通報案件後，立即啟動對被害人專案協助；另配合檢方要求，案件偵辦期間嚴守保密，保護被害人避免受到二次傷害，並將檢討及強化社會安全網。

