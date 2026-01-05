牛的報恩？海牛校長生前罹怪病昏迷3月 2牛｢擋煞｣他奇蹟甦醒

魏清水推動「海牛文化」，曾遇「牛之報恩」傳奇。（資料照，魏清水提供）

彰化「海牛學校」校長魏清水，3日因病去世，令好友十分哀慟。其實，魏清水去年過年後就因「怪病」在醫院昏迷3個多月，家人都以為他將不久人世，結果竟「奇蹟似醒來」，出院回家後，魏清水才知道自己飼養的2頭海牛「阿妮」與「叫小賀」，疑感染腸病毒與牛流行熱死掉。

魏清水的朋友說，這是「牛之報恩」，2頭牛為主人擋煞，讓魏清水得以活命。無奈這段「傳奇」維持不到1年，最後魏清水仍敵不過「死神的召喚」。

請繼續往下閱讀...

去年魏清水出院後生龍活虎，彷彿什麼事都沒發生，家人告訴他「你昏迷了3個月」，魏清水說，醫師查不出真正病因，他好像做了一場夢，夢裡一直在走路，好像走到一處墳墓，想坐下來休息，卻有一個「無臉人」告訴他，「這裡不是你的地方，快離開」，魏清水此時睜開眼，經家人告知，才知道自己已昏迷3個月。

「這段生命中的奇遇」發生在去年，魏清水一直認為，老天要他醒過來，是要他繼續發揚「海牛文化」，他也認為「2頭海牛為我擋煞」，也因此，他向文化局承諾，要趕快尋找適合的海牛再訓練。

魏清水一再強調，「我們要追求的是文化資產的海牛而不是觀光海牛」，所謂「文化資產的海牛」就是用牧草餵養，能出海載蚵的海牛。

彰化潮間帶養蚵，蚵農習慣開鐵牛運蚵車，數百部發出碰、碰、碰聲響的鐵牛載蚵車馳騁濕地，這樣的環境會把溫馴的赤牛嚇到，因此如何找到不怕噪音干擾、又能載蚵的赤牛，非常不容易。魏清水在生命的最後還在尋找適合的牛隻，可惜「牛之報恩」傳奇沒有再現。

☆民俗說法僅供參考☆

相關新聞請見︰

彰化「海牛文化」催生者 魏清水病逝

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法