台中全民運動！廚餘機補助申請逾5200件 乾燥型占8成

購買廚餘處理機，成台中的全民運動。（台中市府提供）

台中市政府從今年起補助市民購置廚餘機，每台補助新台幣5000元，限量1萬台。市府今天表示，從2日開放線上申請起到4日止，申請件數逾5200件，其中以乾燥型機種占8成。

台中市廚餘機補助採線上申請方式，台中市經濟發展局表示，這次補助上線初期雖因短時間大量湧入造成系統瞬間負載，但市府即時完成系統擴充與分流優化，目前申請平台運作已趨穩定順暢。截至1月4日，累計申請件數已超過5200件，市府亦同步增派人力投入審查，加速案件處理進度。

從申請人分布觀察，經發局發現，北屯區以逾930件居全市之冠，其次為西屯區510件、南屯區430件，整體申請熱區與人口密集、住宅集中區域高度吻合，顯示補助政策已有效深入市民日常生活。

在機型選擇方面，經發局說明，乾燥型廚餘機最受青睞，約占整體申請量8成，其次為生物分解型約2成。多數市民選擇中高階機種，也有民眾選購高階大容量機型，如單價近3萬元、容量達6公升的廚餘機，顯示補助不僅帶動入門款銷量，也促進高規格產品選購。

經發局進一步分析發票金額分布，5000元以下申請件數為849件，約占2成；5001元至8000元區間則高達3105件，占近6成。

經發局也發現，許多業者配合政策推出特價與加碼優惠，例如5000元專案特賣、回饋折扣搭配市府最高5000元補助，讓不少市民實際自付金額降至3000元以下，即可購入原本萬元等級的廚餘機，補助誘因相當有感。

