強烈冷氣團來襲 高雄農改場籲農民3大措施加強作物防寒

蓮霧園於寒流來襲時可淹灌地下水維持根溫。（高雄區農業改良場提供）

受大陸冷氣團影響，天氣明顯轉冷，高屏地區熱帶作物對低溫較敏感，因應後續仍有低溫發生的機會，高雄區農業改良場提醒農民持續留意氣象變化，及早並確實做好作物防寒管理，隨時觀察低溫後作物生長情形，適時因應以降低寒害風險。

高雄農改場場長羅正宗表示，高屏地區主要栽培熱帶作物，一般較不耐低溫，於12度以下低溫即可能發生葉片黃化、花苞或果皮損傷及落花、落果等現象，在冷氣團來臨前，需提前作好防寒措施。低溫期間，農友可採行三大關鍵防護措施，包括灌溉保溫，透過田間灌水維持地溫，以及覆蓋防護，運用設施或不織布等資材為植株保溫，還有阻風避寒，於果園四周架設防風網或黑色遮光網，阻絕寒風直接侵襲，進而延緩降溫速度。

目前正值產期的蓮霧，對低溫相當敏感，寒流期間可引灌溫度較高的地下水，隨時注意果實是否有落果情形，必要時可提前採收；正值幼果期的果園，可提前套袋減少冷風影響。番石榴若受線蟲感染，樹勢較弱，低溫下易出現葉片轉紅或樹勢衰退，應適度減少留果量，以維持果實品質。

冬季生產中的苦瓜、絲瓜及胡瓜等作物，低溫易引起落花、落果、裂果、葉片黃化及新梢畸形等問題，建議冬季施肥時適度提高磷、鉀肥比例，或葉面噴施高磷鉀，以增強作物耐寒性。低溫來襲時，可透過畦溝灌水及畦面覆蓋方式維持土壤溫度，網室頂部也可加覆一層紗網，提升防寒效果。

水稻方面，水稻秧苗場於寒流期間可利用不織布或塑膠布覆蓋秧苗，以降低寒害風險；尚未插秧的田區建議待低溫過後再進行插秧，已插秧田區則可於低溫期間採取深水灌溉以達保溫效果，低溫過後再進行補植。花卉方面，捲揚式設施可將塑膠布放下，具備加溫設備的蝴蝶蘭溫室，應事先檢查油量是否充足，並確認啟動裝置運作正常。其他切花作物若已達適收階段，也可提前採收。

畦面可覆蓋雜草抑制蓆保溫。（高雄區農業改良場提供）

蔬菜水平網室頂部加蓋紗網保溫。（高雄區農業改良場提供）

秧苗覆蓋不織布保溫以降低寒害損失。（高雄區農業改良場提供）

