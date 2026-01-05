淡海新市鎮逾5萬人口無圖書館 議員陳偉杰促先補閱讀服務空窗

新北市議員陳偉杰表示，淡海新市鎮人口快速成長，親子、學生與長者的閱讀需求日益增加，但公共閱讀設施明顯不足，要求在工程完成前先補足閱讀服務空窗，避免居民基本閱讀需求持續被忽視。圖為淡水分館孩童閱讀照。（記者羅國嘉攝）

新北市淡海新市鎮人口已逾5萬人，卻至今沒有任何圖書館或閱覽室，公共閱讀資源長期缺乏，引發地方高度關切。市議員陳偉杰近日召開協調會，邀集市府相關局處正面討論圖書館設置進度，要求在正式工程完成前，先行補足閱讀服務空窗，避免居民基本閱讀需求持續被忽視；新北市立圖書館也回應，已配合淡水國中校舍新建工程提列圖書閱覽室參建需求，並將評估於完工前另擇空間設置臨時服務據點。

陳偉杰近日邀集文化局、新北市立圖書館、教育局及城鄉局等單位，針對地方長期欠缺公共閱讀空間進行討論。陳偉杰指出，淡海新市鎮人口快速成長，親子、學生與長者的閱讀需求日益增加，但公共閱讀設施明顯不足。過去他已多次透過不同管道向內政部國土管理署爭取，並在議會質詢時反映地方需求，曾提出於淡金安居、淡海安居等社宅內設置圖書館或多功能閱覽中心的構想，卻因國土署以不宜變更建築設計、恐影響工程進度為由未獲採納，地方實際需求長期被忽略，對居民並不公平。

陳偉杰說，目前教育局規劃的「淡水國中增設淡海新市鎮校區新建校舍工程」，已完成第一階段規劃審議，並與新北市立圖書館研議於校舍內納入約211坪圖書閱覽空間，距離正式完工仍需多年，期間不應讓居民閱讀需求出現空窗。因此，要求新北市立圖書館儘速評估以公私協力方式，先行設置臨時圖書閱覽服務據點，並評估利用台北海洋科技大學、亞東科技大學創新育成中心、海洋都心廣場及未來建案公益回饋空間等既有場域，讓孩子先有書可讀、居民先有地方閱讀，同步推進正式圖書館設置。

新北市立圖書館回應，已配合淡水國中校舍新建工程提列圖書閱覽室參建需求，並於工程完工前，評估另擇適切空間設置臨時服務據點，提供借還書、看報、自修及行動書車等多元閱讀服務。

教育局則說，將在尊重中央都市計畫程序下，持續就人口變化與教育需求提出評估；關於教育部所提「國立台灣圖書館民主教育園區」等構想，市府尊重其公共教育資源規劃，但也建議中央同步評估淡海人口成長與學校用地的長期配置，並在規劃內容、期程與交通影響等面向充分對外說明。目前同步推動淡海文中5等用地朝文教區方向評估，讓地方教育量能與公共建設可以一起到位。

