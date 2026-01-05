115學測報考生年增319人 明公布試場分配表

大學學測倒數，報名考生人數比去年增加，明日公布試場分配表。（資料照）

115學年度大學學科能力測驗倒數，將於1月17日至19日舉行，考試報名人數總計12萬1500餘人，比114學年度12萬1181人增加，大考中心今日提醒，應考資訊與試場分配表於明（6）日上午9時公布

，考生可至大考中心網站（https://www.ceec.edu.tw）「學科能力測驗」之「試務專區」查覽。

大考中心也表示，1月16日（週五）下午2時至4時開放查看學測試場及座位，無論考生實際應考日程，如要查看試場及座位請於規定時間內前往查看，其餘時間皆不開放。

大考中心說明，應考資訊（含應試號碼、考試地點）與試場分配表採一次性公告，為盡可能保持考生查詢順暢，明日上午8時30分至下午1時，大考中心首頁將以簡易型式呈現，自上午9時起，考生可查覽之應考資訊，包含姓名、應試號碼、考區、試場、報名科目、無冷氣試場、考試日程、考試地點等。考生如發現所查詢應考資訊，有任一項與原報名資料不同者，務請立即致電大考中心洽詢（電話02-23661416轉608）。

此外，大考中心指出，明日上午9時起，大考中心網站刊登各考（分）區試場分配表，考生可點選進入特定考（分）區查看試場平面圖。如考生報名資料有填寫行動電話號碼，大考中心明日以0911-511-467手機號碼發送簡訊通知，如所填行動電話已設定拒接企業簡訊，將無法收到簡訊通知。

關於身心障礙及重大傷病考生申請應考服務，複審審查結果明日上午9時起，開放查覽或列印，各項應考服務皆依審查結果提供；有關座位、特殊桌椅、行動服務、輔具或特殊試場之安排等，大考中心表示，務必在考試前主動聯絡所屬考區，以便確認相關服務事項。而考生如欲更改電話或通訊地址，明起至2月4日下午5時止，至大考中心網站進行更改。

