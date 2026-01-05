體驗晝夜抓寶趣 Pokémon GO回歸台南

全球「2026 Pokémon GO Tour：卡洛斯-台南」將於2月20至22日隆重登場。（記者王姝琇攝）

繼2018年Pokémon GO選擇台南作為專屬活動場域，2026全球《Pokémon GO Tour：卡洛斯－台南》再度回歸台南，2月20至22日民眾可在活動主會場台南都會公園看到3大主題棲息地，另將舉辦寶可夢見面會，現場設置人氣滿滿的寶可夢裝飾打卡據點，並於夜間首次規劃「超級之夜」活動，讓民眾白天、黑夜都能體驗遊戲樂趣。

市長黃偉哲表示，2026年Pokémon GO在台南，這是全世界唯二的，一個是在洛杉磯、一個是在台南，也是亞洲唯一盛會，這次並非既有活動延續，而是場全新體驗，歡迎全台灣各地，甚至來台灣過年的各國旅客都可以來到台南參與盛會。

黃偉哲強調，台南去年旅館新增近千房，目前觀旅業統計已有超過1萬7千個房間，也歡迎來台南露營或選擇民宿、車露。台南擁有米其林概念的餐廳有61家，歡迎大家來台南吃吃喝喝逛逛，吃得開心、玩得盡興，和寶可夢歡度不一樣的春節。

遊戲官方網站也指出，本次活動主會場白天票價818元，購票訓練家可以在選擇的活動當日於主會場中，遇見《Pokémon GO》首次亮相的異色「蒂安希」、「戴著卡魯穆帽子的皮卡丘」以及「戴著莎莉娜帽子的皮卡丘」。活動期間夜晚首次舉辦「超級之夜」，民眾只要在購買白天票券同時，另加購529元加值入場券，就能獲得活動贈品，於夜間燈飾氛圍體驗遊戲。

另外，訓練家若是加買價值500元「城市漫步加值包」（須搭配日間主會場票券購買），就會擁有額外1天的遊戲時間，盡情穿梭在大台南，一邊感受在地的文化、品嚐美食，還能持續體驗遊戲趣味，且還能可任選3日活動中的其中1日暢玩台南。

南市觀旅局長林國華表示，這次活動的精彩度有別以往，除了在台南都會公園呈現3大主題棲息地：中央村莊、海岸研究所、山脈地帶外，夜間還有燈光與聲景。另外，活動期間推出多家優惠商家，讓全球訓練家在台南全區體驗遊戲同時，也可以用眼睛看美景、用心感受在地的文化人情味、用味蕾品嚐屬於台南的味道。

