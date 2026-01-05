為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    世界圍棋冠軍周俊勳擔任總顧問 童子瑋：推動基隆圍棋三級教育

    2026/01/05 17:17 記者俞肇福／基隆報導
    身兼基隆市圍棋委員會主任委員的議長童子瑋（圖左），與出任基隆圍棋委員會總顧問的世界圍棋冠軍周俊勳合影。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

    基隆市圍棋委員會主任委員、議長童子瑋今天（5日）表示，世界圍棋冠軍周俊勳出任基隆市圍棋委員會總顧問，象徵基隆邁向「圍棋之都、圍棋城市」的重要里程碑。未來將透過世界級師資的引領，持續推動圍棋三級教育的銜接與落實，深化基層培育，打造完整的學習脈絡。

    由基隆市圍棋委員會承辦的「第二屆一信仁愛盃全國圍棋公開賽」，4日在基隆市仁愛國小落幕，吸引各地棋士與家長熱情參與，氣氛熱絡，充分展現圍棋在基隆深耕多年所累積的豐碩成果。

    童子瑋表示，感謝主辦單位、協辦單位及指導單位的大力支持與專業指導，並向裁判、工作人員與志工夥伴致上最高敬意。感謝基隆第一信用合作社總社與瑞芳獅子會300B2區，長期支持圍棋運動及基隆學子的學習發展。此外，碇內社區發展協會提供餐點與贈品，讓選手感受到社區的關懷與溫暖。

    童子瑋強調，世界圍棋冠軍周俊勳出任基隆市圍棋委員會總顧問，象徵基隆邁向「圍棋之都、圍棋城市」的重要里程碑。未來將透過世界級師資的引領，持續推動圍棋三級教育的銜接與落實，深化基層培育，打造完整的學習脈絡。透過賽事累積實戰經驗，培養孩子的抗壓力、自信心與正向態度，在圍棋學習的道路上穩健成長。

    由基隆市圍棋委員會承辦的「第二屆一信仁愛盃全國圍棋公開賽」，4日在仁愛國小登場。（童子瑋進步基隆辦公室提供）

