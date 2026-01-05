為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    網友提案「廢除民眾檢舉改裝車」 交通部：車輛符合規定 不會召回

    2026/01/05 17:16 記者蔡昀容／台北報導
    網友在公共政策網路參與平台提案，應「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」。（圖取自公共政策網路參與平台）

    網友在公共政策網路參與平台提案，應「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」，理由是檢舉民眾未必有專業知識，無法以目測或照片判斷違規與否。交通部說明，持續請公路監理機關依規定審慎審查檢舉案件，若車輛改裝符合規定，或檢舉資料不足致無法認定違規，就不會召回車輛臨時檢驗，避免民眾勞途奔波。

    國家發展委員會建置的公共政策網路參與平台，有網友提案「廢除民眾對車輛非專業認知檢舉」。提案認為，民眾未經法定驗車法規考試，對於車輛檢驗的專業知識，有很大疑慮，僅以個人認知判斷車輛是否涉及非法改裝，並以目測或照片作為違規檢舉依據，導致檢舉浮濫，造成社會對立，應該廢除相關規定。

    交通部表示，車輛設備變更攸關行車安全，考量國內交通特性與實務安全管理需求，已於道路交通安全規則第23條、第23條之1及附件15訂有車輛可變更、不可變更項目、可變更項目的變更要件、檢驗基準等規定，車輛設備變更應依原廠設計規格及改裝規定辦理。

    交通部重申，並非禁止車輛改裝，但車輛改裝行為應依改裝規定辦理，關於民眾反映車輛疑似非法改裝案件，公路監理機關會依改裝規定審查，如車輛改裝情形符合改裝規定，或因檢舉佐證資料不足致無法認定違規時，不會召回該車辦理臨時檢驗。交通部將請公路局持續督導轄下公路監理機關審慎依規定審查檢舉案件，避免民眾勞途奔波及維持行政效率。

