誇張！ 竹市16所國中小校長續任評鑑提前辦理 議員轟市府干預校務運作

新竹市今年上學期結束前有16所國中小校長辦理續任評鑑，其中有13所學校提早一個學期辦理。（記者洪美秀攝）

太誇張了！新竹市有16所學校將在寒假1月底前舉行校長續聘評鑑遴選作業，若加上西門國小校長許慶恭屆齡退休，將在不到3週內完成17所校長的遴聘作業，市議員蔡惠婷稱其中有13所學校校長是今年8月底前完成續聘評鑑即可，市府竟要求各校需在此學期就完成校長續聘遴選作業，轟市府介入學校嚴重干預校長校務推動與運作，是行政權凌駕專業性，破壞教育制度穩定性。

蔡惠婷說，竹市校長遴選慣例是校長聘期於上學期到期者，寒假前進行遴選；聘期於下學期到期者，暑假前進行遴選。但教育處竟要求下學期13所學校的校長續聘遴選評鑑作業提早半年辦理，與上學期的學校合起來，一口氣要辦理16所學校的續聘遴選作業。

另西門國小校長許慶恭因屆齡退休，也要進行校長新任遴選，但要求下學期才需續聘遴選的學校全部在本學期完成，是用教育處的行政權突襲學校，剝奪校長合理準備時間，讓受評校長在毫無心理準備與時間規劃下，被迫倉促應戰，嚴重干擾正常校務運作。

再者遴選時程嚴重壓縮，品質腰斬易淪為走馬看花，因遴選學校數由原本的3所暴增至16所，導致每間學校僅能用極短的時間進行訪談與審查。更易讓人覺得此舉形同過水。且破壞制度穩定性，是行政權力凌駕專業。市府隨意調整時程，已讓外界有遴選會議淪為橡皮圖章的不良觀感，打擊市府教育處行政公信力。

市府教育處表示，今年考量部分校長聘期於下學期屆滿，若依原時程辦理，將壓縮新任或續任校長的行政準備與校務銜接時間。此次遴選校數因整體聘期時程調整，增加到16所，教育處會依行政規範進行，確保每位校長均經專業審慎評選。且提早辦理遴選是讓校長有更充裕時間進行校務規劃，有助於新學年度校務順利推動。

市議員蔡惠婷轟市府介入學校干預校長校務運作。（資料照）

