高市衛生局「心衛之狼」醜聞 社會局在這3處公告「狼官」姓名

何建忠曾獲頒衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項，卻以職權性侵少女。（資料照）

高市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠，曾獲得衛福部「強化社會安全網績優督導」獎項、擁有犯罪防治研究所碩士學位，卻涉嫌利用職權查詢少女個資並誘出性侵，引發台灣輿論撻伐。社會局今天發文公布何建忠的姓名，公布地點為「刊登高雄市政府公報」、「高雄市政府社會局公布欄」、「高雄市仁武區公所公布欄」。

據了解，檢方於本月2日依妨害性自主等罪公布起訴何建忠，消息一出，台灣輿論譁然，當時衛生局聲稱去年8月11日已將他解聘，社會局也指何建忠違反「兒童及少年福利與權益保障法」，處最高60萬元罰金並公告姓名，另涉嫌洩密的何建忠妻子記2大過解聘。

但社會局遲至今天才公告何建忠的姓名，引發外界質疑。對此，社會局解釋，行為人何建忠去年8月8日被羈押禁見，社會局配合地檢署偵辦，去年11月4日收到起訴書，以起訴書為證進行裁處作業，但因裁處書須完成送達並予陳述意見，至何建忠去年12月29日晚間交保後，今年1月2日開立裁處書。

