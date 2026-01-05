強烈大陸冷氣團明南下 環境部預警夾雜中國空污襲台

中國近期霾害，環境部研判，6日白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響台灣空氣品質，台灣西半部空品為橘色提醒等級，對敏感族群不健康，提醒民眾留意。（圖取自環境部空氣品質監測網）

中國空污來襲！環境部今（5日）表示，根據最新觀測資料、中央氣象署氣象預報及空氣品質模式模擬資料，中國山東至上海一帶3日至5日出現霾害現象，研判明（6日）白天起強烈大陸冷氣團將伴隨境外污染物移入影響台灣空氣品質，達橘色提醒等級（對敏感族群不健康），須8日起中部以北地區空品才改善，南部地區位於下風處仍需留意污染物累積，呼籲民眾留意。

環境部表示，昨日中國上海至山東一帶PM2.5小時濃度約65到160微克每立方公尺，污染物持續累積，6日至7日強烈大陸冷氣團南下影響，預估明日凌晨起境外污染物將伴隨冷氣團移入影響我國空氣品質，北部地區PM2.5小時濃度可能達40到60微克每立方公尺，境外污染物隨東北風持續往南移動，全台空品多為橘色等級，對敏感族群不健康。預計8日起境外影響趨緩，中部以北地區空品才逐漸改善至普通等級，南部地區位於下風處，仍須留意污染物累積，空品仍為橘色。

環境部強調，空品受氣象條件影響大，有其不確定性，請民眾隨時留意最新空氣品質資訊，並提醒，在空品不佳時，建議做好個人防護，並適時注意環境部發布空氣品質預警資訊查詢最新空氣品質變化，或透過「環境即時通」手機APP設定不同警戒值，加強自身防護。

