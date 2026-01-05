亞洲僅台灣仍新增蹲式馬桶 環境部籲改坐式助如廁乾淨舒適

環境部與大安森公園之友基金會合作，在環境部大門口擺設馬桶展品，推廣如廁新文化。（記者吳柏軒攝）

如廁環境象徵一個國家對公衛、環保及人權的關懷重視，環境部今（5日）推動如廁新文化，與大安森林公園之友基金會合作，透過坐式馬桶的透明剖面展示，宣導衛生紙丟馬桶等觀念，推動乾淨舒適的如廁文化，同時呼籲社會拋棄蹲式馬桶，未來全改為坐式，針對政府機關也將訂相關指引。

環境部長彭啓明表示，一生當中，男生如廁共需花1年、女生需1年半，如何在廁所裡面能舒服乾淨非常重要；過去在化糞池看到各種雜物，環境部宣導衛生紙丟馬桶、面紙不可丟等觀念，減少廁所設垃圾桶的機會，重申「馬桶不是垃圾桶！」

彭啓明也提到，很多年長者都沒辦法再用蹲式馬桶，新增坐式馬桶就很重要，且蹲式造成的環境與病菌污染，是坐式的幾千倍，目前兩者占比各半，盼幾年內將坐式提升為8成。目前全台4萬5千個公廁，會協助督導管理單位，慢慢新增坐式馬桶，而將針對公家機關訂定相關指引，將蹲式改坐式。

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生指出，多國皆推廣坐式馬桶，部分歐美人士一輩子沒有用過蹲式馬桶，來台灣旅遊，打開廁所門將是驚嚇，台灣是亞洲唯一仍在新增蹲式廁所的地方，希望透過馬桶展示品，向民眾傳達如何做才不會阻塞馬桶等原理。

立法委員不分黨派，今也紛紛參與環境部「環保心舞台－如廁新紀元」展示；立委王育敏重視馬桶衛生乾淨，希望台灣進步；立委吳沛憶認為應推動社會對公廁文化使用習慣更加進步；立委郭昱晴希望讓公廁沒有味道，象徵文明進步；立委張雅琳提到公廁缺乏坐式讓年長者無法使用；立委黃珊珊也強調「消滅蹲式馬桶」，因細菌是坐式的好幾百倍；立委洪孟楷回憶5歲與7歲女兒須從繪本學習「如何使用學校廁所」，就是因為都是蹲式，應推動更好的如廁文化。

環境部長彭啓明示範透明馬桶的沖水過程，希望藉由環境部大門口的展覽，推廣乾淨舒適的如廁文化。（記者吳柏軒攝）

大安森林公園之友基金會常務董事蔡建生透過馬桶展品，宣傳為何衛生紙丟馬桶不會造成阻塞的原理。（記者吳柏軒攝）

多名立法委員不分黨派，都來支持環境部推動如廁新文化，盼民眾更加重視公共衛生、環境與人權尊嚴等。（記者吳柏軒攝）

