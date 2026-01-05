為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭小巨蛋選址轉向宜大城南校區 宜蘭運動公園體育館不拆了

    2026/01/05 16:02 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭小巨蛋選址轉向宜大城南校區，圖為模擬畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

    宜蘭縣政府爭取新建宜蘭小巨蛋（多功能綜合體育館），原本相中宜蘭運動公園體育館現址就地改建，今天（5日）與立法院教育及文化委員會討論後出現重大轉折，宜運體育館繼續使用，另在國立宜蘭大學城南校區蓋小巨蛋。

    知名樂團告五人2024年6月在宜蘭運動公園田徑場舉辦演唱會，活動期間遇上傾盆大雨，再度引燃新建小巨蛋話題，宜蘭縣政府評估後，原先打算拆除使用40多年的宜運體育館，就地改建可容納5000人的小巨蛋場館。

    立法院教育及文化委員會召委劉書彬、立委吳宗憲、陳俊宇、林沛祥一行人，今天到宜蘭考察，討論小巨蛋新建案。與會人士認為，宜運體育館使用率高，若拆除蓋小巨蛋，工期至少3年，許多室內運動賽事被迫停擺，恐影響宜蘭運動發展，經過討論，決定保留體育館，選定鄰近的宜大城南校區作為小巨蛋新址。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛證實，宜運體育館繼續使用，透過修繕更新老舊設備，小巨蛋預定地移往宜大城南校區，工程經費估計11億元，縣府接續辦理可行性評估，如果順利通過，再向運動部爭取預算。

    宜運體育館觀眾席僅能容納1056人，仍在規劃階段的宜蘭小巨蛋，將打造地上3層、地下1層場館，設置5000個固定席，定位為比賽、訓練、社區運動及展演的四合一多功能綜合體育館。

    宜蘭小巨蛋將設計成可容納5000人的多功能綜合體育館，圖為模擬畫面。（圖由宜蘭縣府提供）

    立法院教育及文化委員會今天到宜蘭運動公園體育館視察。（記者江志雄攝）

    宜蘭縣政府拍板宜運體育館繼續使用。（記者江志雄攝）

