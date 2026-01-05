竹北地政所首推鑑界界址影像存證服務 作業透明更有保障

新竹縣竹北地政事務所首度推動《鑑界界址影像存證服務》，由丈量承辦人員於鑑界當日現場拍攝界址點位照片並建檔留存，藉以提升鑑界作業的透明度。（圖擷取自新竹縣政府官網）

為讓土地界址清楚無疑，避免日後發生爭議糾紛及強化後續查證依據，新竹縣竹北地政事務所首度推動《鑑界界址影像存證服務》，由丈量承辦人員於鑑界當日現場拍攝界址點位照片並建檔留存，藉以提升鑑界作業的透明度，未來還將陸續推廣到縣內其他地政事務所，讓更多民眾免於奔波，享受便利服務。

縣府地政處表示，鑑界案件時常涉及鄰地界線認定，傳統僅以丈量結果與紙本紀錄作為依據，有時仍不足以完全重現當時現場狀況，因此推動影像存證措施，可將界址位置、周邊環境及界標現況清楚記錄，保障雙方土地所有權人權益及減少界址糾紛。

若鄰地所有權人於鑑界當日無法到場，也能透過這項服務了解土地界址相關位置。此外，如案件相關人日後有查詢需求，也可直接至官網上查詢。

竹北地政事務所說明，這次鑑界影像留影服務由該所主任陳富源積極推動，業務課全力協助規劃與串接流程，經跨課室合作完成設備準備、作業規範訂定及內部教育訓練，使系統能順利建置，正式上線，提供民眾更貼心、更精準的地政服務，也歡迎民眾踴躍利用竹北地政事務所各項地政便民服務！

