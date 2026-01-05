新北永平國小地下停車場進度近9成 廉政平台監督清運2.3萬立方公尺廢棄物

「永平國小地下停車場廉政平台」今天召開第5次聯繫會議。（交通局提供）

新北市永和區永平國小地下停車場工程持續推進，整體進度已達88.65％，交通局表示，在廉政平台跨機關監督下，地下掩埋廢棄物第二工區清運作業已完成，累計清運逾2萬3千立方公尺，相當於9.25座標準游泳池蓄水量，工程品質、效率與透明度同步到位，朝今年6月完工目標邁進。完工後可供238格汽車位、692格機車位，並連通捷運萬大中和線LG05站。

交通局指出，在市府與施工團隊密切合作下，目前整體工程進度達88.65％，超前預定進度0.2％，其中備受關注的地下掩埋廢棄物清運作業，已於廉政平台跨機關監督機制下完成第二工區清運，累計清運量達2萬3134立方公尺。

交通局副局長金肇安今（5）日主持「永平國小地下停車場廉政平台」第5次聯繫會議，邀集檢調機關、民間透明倡議團體及市府相關單位共同檢視清運成果與後續工程進度，並實地視察工地，確保監督機制不僅止於書面，而是落實到現場。

金肇安表示，因操場下方早年為垃圾掩埋場，交通局主動成立廉政平台，透過跨機關合作從制度面預防風險，落實「看得到、查得到、管得到」的工程治理。

政風室主任陳怡君也指出，市府組成專案小組多次實地跟車稽查，並透過即時監控影像查核車輛進出，杜絕濫倒等違規情事。此外，工程導入智慧工地管理，設置環境監測設備與智慧看板，並公開監測資訊供市民查詢。

「永平國小地下停車場廉政平台」檢視地下掩埋垃圾清運成果與後續工程推動情形。（交通局提供）

「永平國小地下停車場廉政平台」成員實地至工地了解工程進度。（交通局提供）

