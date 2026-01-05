為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    拋磚引玉守護員警安全「吊車大王」胡漢龑捐竹東分局巡邏車

    2026/01/05 15:33 記者廖雪茹／新竹報導
    啟德機械董事長胡漢龑（左起）捐贈1輛全新巡邏車，由新竹縣副縣長陳見賢、警察局副局長邱幼媚及竹東警分局長黃文智代表受贈。（記者廖雪茹攝）

    啟德機械董事長胡漢龑（左起）捐贈1輛全新巡邏車，由新竹縣副縣長陳見賢、警察局副局長邱幼媚及竹東警分局長黃文智代表受贈。（記者廖雪茹攝）

    人稱「吊車大王」的啟德機械起重工程股份有限公司董事長胡漢龑，長期支持警、消工作，有鑑於新竹縣幅員遼闊，警察巡邏車消耗快，新的1年帶頭再度捐贈新竹縣政府警察局竹東分局1輛全新警用巡邏車，期拋磚引玉，維護第一線執勤員警的安全。

    贈車典禮今天在啟德公司舉行，由新竹縣副縣長陳見賢、警察局副局長邱幼媚及竹東警分局長黃文智代表接受捐贈，並致贈感謝狀及紀念品。陳見賢肯定胡董事長熱心公益，多次捐贈巡邏車，給予警察局有力的支持。

    胡漢龑表示，新竹縣山區偏遠廣大，第一線執勤的員警相當辛苦，尤其許多山路蜿蜒狹窄，使得警車的折舊率相對高出許多。因此，繼9年前捐贈尖石、五峰鄉中型巴士，協助服務長輩下山就醫或參與活動，這次得知警察局巡邏車汰舊換新，主動捐贈新車。此外，他上週也捐贈花蓮縣光復鄉1輛警車。

    邱幼媚指出，胡董事長擔任新竹縣警友會竹東辦事處副主任，長期關心警政發展，積極參與警民合作事務，對推動社區治安不遺餘力。這次捐贈巡邏車，展現民間力量與公部門攜手合作、共同守護地方治安的良好典範。

    黃文智說，這次獲贈的巡邏車性能優良，投入勤務後，將有效提升員警執勤時的安全性與機動應變能力，強化巡邏效能與即時處置量能，對於提升治安維護品質，具有實質且正面的助益。

    啟德機械董事長胡漢龑，新的一年帶頭再度捐贈新竹縣警竹東分局1輛全新的警用巡邏車，期拋磚引玉。（記者廖雪茹攝）

    啟德機械董事長胡漢龑，新的一年帶頭再度捐贈新竹縣警竹東分局1輛全新的警用巡邏車，期拋磚引玉。（記者廖雪茹攝）

    熱門推播