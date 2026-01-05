為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    王定宇當「媒人婆」 會計師公會2.4噸愛心白米捐贈社區關懷據點

    2026/01/05 15:21 記者吳俊鋒／台南報導
    在立委王定宇的媒合下，會計師公會捐贈2.4噸的愛心白米，提供社區關懷據點老人共餐之用。（記者吳俊鋒攝）

    在民進黨立委王定宇推動下，台灣省會計師公會今天捐贈2.4噸的愛心白米，提供12處社區關懷據點的老人共餐之用，他笑稱自己是「媒人婆」，促成這段幸福的善緣，協助政府落實長照。

    會計師公會連續11年與王定宇合作開辦愛心白米的寒冬送暖活動，今天的捐贈儀式在台南仁德區中洲里舉行，將發放至北區、東區，以及南關線等地的關懷據點，共餐服務的地方鄉親專程到場致謝，氣氛溫馨。

    會計師公會理事長蔡家龍指出，一直以來，都透過白米捐贈進行寒冬送暖，藉由王定宇的協助，媒合到有需要的單位，讓各界感受到社會溫情。

    蔡家龍說，公會的善行已持續了19年，包含捐米、捐血，以及送愛到偏鄉、送愛到東北角等，關懷沒有被陽光照到的弱勢族群，政府力量有限，就由民間來協助。

    王定宇說，關懷照顧據點是幸福製造者、會計師公會則為幸福贈與者，他當了媒人婆的角色，全力促成美事，牽起善緣，別具意義。

    中洲里長葉清仁、後甲社區發展協會里事長陳綺雯代表受贈單位發言，感謝王定宇、會計師公會長年來對基層弱勢與老人的照顧。從捐助端到共餐地點桌上的每碗白米飯，都是一群人共同努力的成果。

    仁德區中洲里的關懷據點有69名老人共餐，志工們全力服務。（記者吳俊鋒攝）

    立委王定宇協助下，會計師公會捐贈愛心白米進行寒冬送暖。（記者吳俊鋒攝）

