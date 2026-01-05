高雄績優督導性侵少女移付懲戒 衛福部：3個月內作成決議書

高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌對未成年弱勢對象性侵害。（資料照）

曾獲衛福部表揚的「績優督導」、高雄市衛生局心衛中心前執行秘書何建忠涉嫌性侵列管輔導少女，其擔任社工的妻子則涉嫌洩密，將警方偵辦進度洩露給丈夫，引起各界譁然，目前兩人都已經被記二大過解聘。衛福部社工司表示，何姓社工已移付懲戒，依規定須在3個月內作成決議書，最重可廢止社工師證書、執業執照等。

據「社工師法」第7條規範，曾有性侵害、性騷擾，以及「兒童及少年性剝削防制條例」等所定之罪，經有罪判決確定，不得充任社會工作師；已充任者，撤銷或廢止其社會工作師證書。

另據「社工師法」第17-1條，社工師若有業務上重大或重複發生過失行為，或是在受主管機關或司法警察機關詢問時，虛偽陳述或報告、因業務而知悉或持有他人之秘密並無故洩漏等情事時，可移付懲戒，最重可廢止執業執照、社工師證書。

對於這次事件，社工司長蘇昭如說，此類行為是絕對不允許、要受到嚴厲譴責的，經查涉案何姓社工與其妻子都具有社工師資格，且近期高雄市衛生局已經將何姓社工移送懲戒，將依規定邀集團體代表、專家學者與會討論，且須在3個月內作成決議書。

蘇昭如也提到，這次案件仍在司法程序中，未來涉案社工若經有罪判決確定，依據「兒童及少年福利與權益保障法」、「幼兒教育及照顧法」、「身心障礙者權益保障法」、「長期照顧服務法」等法規範，往後將不得從事居家式托育服務、兒童及少年福利機構，以及幼教、身心障礙、長照等社會福利工作。

此外，蘇昭如說，依據「性侵害犯罪加害人登記報到查訪及查閱辦法」規範，社會福利機構可向所在地直轄市、縣（市）政府警察局提出申請，查閱應徵者或應從事服務者有無加害人登記資料，以確保聘僱者沒有相關風險，至於未來是否參考衛福部醫事司「狼醫平台」作法，公布相關資訊，可以再研議。

