    首頁 > 生活

    山友注意！玉山新康吊橋鋼索崩斷 八通關越嶺線急封閉

    2026/01/05 15:03 記者劉濱銓／南投報導
    玉山園區八通關越嶺線，因山區下雨崩坍，導致新康吊橋橋基滑動，造成鋼索斷裂，橋面傾斜阻礙通行。（山友冠銓授權，玉管處提供）

    玉山園區八通關越嶺線，因山區下雨崩坍，導致新康吊橋橋基滑動，造成鋼索斷裂，橋面傾斜阻礙通行。（山友冠銓授權，玉管處提供）

    玉山園區八通關越嶺線步道，近期有山友回報新康吊橋因橋基流失，導致吊橋單側鋼索崩斷，橋面傾斜阻礙通行，玉山國家公園管理處獲悉已緊急封閉該路段申請，並提醒山友原路返回，後續將派員現勘，研議搶修與重建事宜。

    玉管處表示，近日有登山隊從西部園區南投東埔入山，行走八通關越嶺道至東部園區要循瓦拉米步道下山，惟來到抱崖山屋之前的新康吊橋，卻赫見吊橋因橋基流失導致鋼索斷裂、橋面傾斜，為此緊急通報路況受阻。

    玉管處表示，近期因山區都有下雨，不排除是雨勢造成崩坍，連帶使得橋基滑動才造成吊橋崩斷，目前已提醒行進中的山友折返，至於已申請該路段的山友，後續也會退件，針對該路段也會封閉並暫停入園申請。

    雖然新康吊橋中斷阻礙到八通關越嶺線通行，但不影響八通關西段如八大秀、或是東段瓦拉米的路線，就算新康橫斷線也能照常行走，後續將會現勘了解阻斷情況，再研議吊橋災害修復。

    玉山園區新康吊橋因橋基滑動、鋼索斷裂，導致橋面傾斜阻礙通行。（山友冠銓授權，玉管處提供）

    玉山園區新康吊橋因橋基滑動、鋼索斷裂，導致橋面傾斜阻礙通行。（山友冠銓授權，玉管處提供）

