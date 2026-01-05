為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    迎馬年 迷你馬及黑天鵝重返輔英校園

    2026/01/05 14:44 記者洪臣宏／高雄報導
    黑天鵝在輔英地標慈母湖下水，成為校園生態一員。（記者洪臣宏攝）

    黑天鵝在輔英地標慈母湖下水，成為校園生態一員。（記者洪臣宏攝）

    邁入丙午馬年，輔英科大今（5）日迎來嬌客，迷你馬Rody將到校園頤養天年，校園地標慈母湖睽違6年後，再現黑天鵝優游身影，全校師生驚喜連連，老校友也感動不已。

    在苗栗縣長鍾東錦促成下，大久珍禽繁殖場及八里左岸馬場分別致贈一匹迷你馬及2對黑天鵝給輔英科大，今天與師生相見歡，黑天鵝在董事長張可立、校長林惠賢、校友顧問徐麗月及輔英附設幼兒園師生見證下水，成為校園生態一員。

    張可立表示，黑天鵝壽命最長可達30年，過去曾陪伴許多校友成長，如今重新迎接新客入住慈母湖，與華鵝、白羅曼鵝、綠頭鴨等水禽共處一湖，與草地上低頭覓食的迷你馬，雙雙成為校園師生療癒的亮點。

    輔英已有一匹母迷你馬Snowball，這次找來公馬Rody與牠作伴，這2匹老馬將在此養老。天鵝曾是輔英慈母湖長年駐足禽類，後來逐漸凋零，經6年空窗期後再度回歸。

    徐麗月回憶，民國五十年間，輔英創辦人張鵬圖與金門縣政府商議，由金門贈送22匹迷你馬，輔英則提供2名免費名額給金門籍學生，這2名學生畢業後必須返回金門服務，以增加當地醫護人力，當時傳為一段佳話，而這2名學生就是她的同班同學；天鵝稍後也來報到，是許多輔英校友共同回憶。

    輔英表示，除了新增2對黑天鵝及一匹迷你馬，加上先前退休職員許勛傑贈校的4對綠頭鴨，這批動物家族的加入，豐富校園自然生態景觀。

    迷你馬Rody與小朋友相見歡，牠將在此頤養天年。（記者洪臣宏攝）

    迷你馬Rody與小朋友相見歡，牠將在此頤養天年。（記者洪臣宏攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播