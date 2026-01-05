澎湖元宵限定！乞龜祈福送公仔 打造特色文化旅遊

澎湖元宵乞龜相當具特色，澎管處推薦旅行社安排行程。（圖由澎管處提供）

澎湖元宵慶典一向比過年還要熱鬧，交通部觀光署澎湖國家風景區管理處為推廣澎湖特有的元宵乞龜文化，並深化澎湖秋冬季旅遊魅力，特推出「澎湖元宵訪古乞龜樂」主題遊程推廣計畫，除與澎湖縣政府文化局合作推出廟宇集章活動、元宵賞龜祈福專車外，更邀請全台合法旅行業者參與，共同打造具文化深度、永續價值且富含澎湖在地人文底蘊的主題旅遊產品。

元宵節為澎湖每年觀光的重要開端，其中「乞龜祈福」更是世代傳承的特色文化，承載祈安、納福與社區記憶。以「元宵乞龜文化」為主軸，串聯廟宇古蹟巡禮、文化故事導覽、祈福儀式體驗、傳統工藝、美食品味等活動，為鼓勵旅行業者規劃2～3日澎湖深度主題遊程，澎管處將提供限量宣傳禮品，包括今年「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」，共計1000份。

活動期間自今年3月2日起至3月6日止，旅行社須於申請截止前（115年2月15日上午7時整或額滿為止）完成申請，每團需滿 12 人以上、使用合法交通工具並入住合法旅宿，始得申請），詳本處計畫內容，旅行業者活動申請表可上網查看。

另外，3月3日至3月5日期間，自由行旅客及在地民眾，推出期間限定的「賞龜祈福專車」。凡完成報名並實際參與行程者，皆可獲贈 今年「綠蠵龜主題搖頭公仔」與「元宵祈福紀念幣」各1份。

搭配元宵乞龜活動，澎管處推出冬季訪古季。（圖由澎管處提供）

