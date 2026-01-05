為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    六甲國小湖東校區活化 轉型永續教育基地

    2026/01/05 14:32 記者王涵平／台南報導
    六甲國小湖東校區2024年停辦，今年由荒野保護協會認養，成為生態環境教育基地。（南市教育局提供）

    六甲國小湖東校區2024年停辦，今年由荒野保護協會認養，成為生態環境教育基地，六甲國小與協會策劃生態環境教育成果展暨親子活動，展現校區活化成果，見證湖東校區的蛻變及新生。

    南市教育局表示，湖東校區轉型計畫啟動以來，六甲國小師生與荒野保護協會志工已累計投入超過2000人次的人力，用實際行動賦予閒置空間新的靈魂，親手整理竹林、規劃路徑，將荒蕪轉化為生機。

    教育局長鄭新輝強調「停辦不廢校」的核心原則，湖東校區透過結合竹林生態與導入iNaturalist等數位科技，將教學場域從教室延伸至整片大地。湖東校區的成功證明公私協力能將停辦校區轉化為市民與自然共生的寶地，成為南市停辦學校活化與永續發展的新典範。

    六甲國小校長蘇淑娟表示，荒野保護協會協助使教學團隊得以深度整合自然資源，發展出更具體且具永續性的生態課程，未來「湖東明珠」將轉型為南市關鍵的環境保育基地，不再侷限於傳統校園框架。

    六甲國小湖東校區2024年停辦，今年由荒野保護協會認養，成為生態環境教育基地。（南市教育局提供）

