    屏東滿州清晨驚見火流星 「流星煙塵」罕見延續逾3分鐘

    2026/01/05 14:33 記者蔡宗憲／屏東報導
    屏東縣滿州國小流星監視器記錄到一顆火流星，閃亮整個天空，流星煙塵持續超過3分鐘。（台灣親子觀星會、滿州國小流星監視器提供）

    屏東星空超美！今日清晨5時21分，屏東縣滿州國小的流星監測系統記錄到一段令人震撼的奇景，一顆亮度驚人的火流星劃破天際，瞬間將天空點亮如白晝。屏東星空大使施世治驚嘆，這顆流星最特別之處在於其產生的「流星煙塵」竟持續超過3分鐘，是他肉眼觀測史所罕見。

    這顆火流星從天頂往東偏南方高速飛行，研判屬於「象限儀座流星雨」。施世治指出，雖然該流星雨的極大期落在1月4日清晨，但這顆遲到一天的火流星威力不減，滿州國小頂樓的星空站監視設備與魚眼相機，清晰記錄下這震撼一幕。

    施世治難掩興奮地表示，這顆火流星除了本體極亮，最令人咋舌的是流星過境後留下的煙塵，在空中盤旋扭曲超過3分鐘才散去。他直言，肉眼要看到持續時間這麼長的流星痕跡極其困難，這次能被完整記錄下來，實在太壯觀、太難得。

    美國旅居日本的國際隕石專家「德克羅斯」也說，這顆火流星會有墜落的隕石。

    台灣親子觀星會吳雪瑞表示，由清淨觀星園與滿州國小這兩個流星監視器的影像來綜合計算，認為墜落地點距離台灣陸地沒有很遠。

    滿州國小的這套流星監測設備，是由台灣親子觀星會並由屏東縣政府教育處補助經費建置。透過專業軟體與全天候監測，讓偏鄉學校成為天文研究的前哨站。

    屏東縣政府強調，近年大力推動星空旅遊，培育數十位星空導覽員。縣長周春米也高度重視，認為星空資源是屏東極具潛力的遊程。

    施世治強調，屏東擁有低光害優勢，加上優質的導覽服務，國內外遊客反應極佳，這次火流星的現蹤，再次證明「觀星首選，就在屏東」。

