美日菲泰「高」攜手 ，2026日光海島生活節升級版3/6登場。（行國處提供）

14萬人好評當動能。高市行政暨國際處宣布，市府再次攜手美國、日本、菲律賓及泰國等駐高機構，共同合辦2026年日光海島生活節，活動全面升級、3/6登場。

高雄市長陳其邁表示，「海島文化」是高雄與美、日、菲、泰及東南亞國家的共同語言，也是連結彼此的重要橋梁，期待透過生活節，讓市民與來自世界各地的朋友在輕鬆場域中交流，深化城市外交與民間友誼。

請繼續往下閱讀...

行國處長張硯卿說明，第二度舉辦的日光海島生活節，集結美、日、菲、泰及東南亞國家的海島特色，同時聚焦移工及新住民文化，打造多元共融主軸，預計3/6至3/8盛大登場，活動全面升級、天數延長、採雙主場模式，預定於中央公園及高雄車站同步展開。

張硯卿指出，目前5個主辦單位已在全力籌備，邀集多國品牌市集及歌手，也期盼透過展演、市集、講座、運動等多元體驗，增進跨國理解與互動；市府也經由跨局處合作，整合教育、社會、民政及勞工等局處資源，持續打造高雄成為更友善、有溫度的國際城市。

2026日光海島生活節由高市行政暨國際處、美國在台協會高雄分處、日本台灣交流協會高雄事務所、馬尼拉經濟文化辦事處高雄分處、泰國貿易經濟辦事處合辦，特別感謝日月光、台灣福興文教基金會、全家便利商店、賽珍珠基金會、One-Forty、高雄捷運公司支持贊助。

2026日光海島生活節升級版3/6登場。（行國處提供）

2026日光海島生活節升級版3/6登場。（行國處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法