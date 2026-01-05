彩繪列車進站！集集火車站復駛 支線7月全線通車

集集火車站因鐵路隧道施工停駛1年8個月，隨著彩繪列車進站，終於迎來復駛啟航。（記者劉濱銓攝）

台鐵集集支線2024年5月進行隧道擴孔工程，以致集集火車站被迫停駛，經過近2年施工，今隨著彩繪列車駛入集集綠色隧道與進站，代表集集站復駛通車，至於之後往水里站與終點車埕站，預計6月底相關邊坡加強工程完工後，7月就能全線通車。

集集支線是南投重要觀光鐵道，全長29.7公里，也是全台最長鐵路支線，從彰化縣二水站出發，經源泉站後，進入南投縣的名間鄉濁水站，再到集集鎮的龍泉、集集站，最後進入水里鄉水里站，以及終點車埕站。

惟2021年8月間，因支線集集段邊坡走山，導致水里、車埕站皆停駛，2024年5月，則是前瞻計畫進行鐵路隧道擴孔，使得集集站被迫停駛，火車最多只能到濁水站，之後採客運接駁，歷經1年8個月的施工，集集站今天終於迎來復駛，火車也再度在集集綠色隧道穿梭，並由知名藝術家洪易以「行走西遊」主題為火車彩繪，吸引許多鐵道迷與民眾爭相拍照紀念。

交通部長陳世凱、南投縣長許淑華，以及集集鎮長吳大村、立委游顥、麥玉珍等人今都出席復駛典禮，陳世凱表示，集集站停駛期間，讓大家都很想念火車的運行聲音，如今集集站復駛，1天將有23班次，對通勤與觀光都有很大幫助，也將帶動集集發展，今年7月車埕站也會復駛，屆時集集支線就能全線通車。

集集火車站迎接復駛，交通部長陳世凱（右三）、南投縣長許淑華（左二）都出席通車典禮。（記者劉濱銓攝）

集集火車站因鐵路隧道施工停駛1年8個月，如今迎來復駛終於又能穿梭在集集綠色隧道。（記者劉濱銓攝）

