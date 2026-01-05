土方清運車輛裝GPS元旦上路 竹縣工務處核出北台首張電子聯單准許入場

土方清運新制上路後，新竹縣府核出的首張棄土電子聯單，就由昌益科技產發園區內的業者取得。（記者黃美珠攝）

今年元旦起，所有清運營建剩餘土石方的車輛都要裝GPS，新竹縣政府工務處今天一早就收到來自昌益科技產發園區某業者的棄土申請，經審查所用車隊都裝有GPS，運棄地點也是合法土資場後如實核出。縣府工務處表示，這不僅是新制上路後竹縣核發的首張准許棄土的電子聯單，也可望是北台依法、依規核出的第1張棄土證。

不過前述新制上路後，營造、車行等相關產業卻哇哇叫，有人抨擊新制沒有妥善配套就上路，造成合格車輛難找、土方清運價格暴增，很多重車司機被迫休息「提早過年」，建商還擔心這讓取得建照的工地開不了工，一旦拖18個月沒動工就會被銀行抽銀根。

對此，縣府工務處長戴志君說，縣內共有9處俗稱「土資場」或「土尾場」的營建剩餘土石方資源回收處理場，其中2場還是最終端的掩埋處理場，1年可合法收取的棄土量高達856萬立方公尺，但是縣內公共工程加上私人建案等的棄土需求，年平均僅在120萬到130萬立方公尺之間，所以新竹縣相關產業的棄土需求受新制衝擊的其實有限，反而是合法者更受保障，且有助改善境內長期山凹、偏遠山區被偷倒廢土的老問題。

他說，國土署去年8月就公告前述土方清運新制要在今年元旦上路，縣內212家車行迄今已有150輛車裝設，且向國土署申請認證，實際獲得合格通過的有15車，鄰近的桃園27車、新北有130車。研判是申請案太多，國土署需要時間消化所致，因此營造等業者所反映的前述問題，初步了解桃園市土方清運費確實已漲了一倍，新竹縣內加價原來的3成到5成不等，研判再過1到2週合格車輛越來越多，前述棄土價格就能回穩。

因為合格清運土方的車輛驟減，新竹縣內許多工地近日都打大門深鎖。（記者黃美珠攝）

因應土方清運新制，新竹縣政府工務處今天核發出北台灣首張准許合法運棄營建剩餘土石方的電子聯單。（記者黃美珠攝）

