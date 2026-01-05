為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中台灣燈會主燈「嚕嚕米」 市民廣場先展示21米高巨型版

    2026/01/05 13:47 記者蘇金鳳／台中報導
    中台灣燈會在中央公園的主燈是嚕嚕米，21公尺高的巨型嚕嚕米先在市民廣場亮相。（記者蘇金鳳攝）

    中台灣燈會在中央公園的主燈是嚕嚕米，21公尺高的巨型嚕嚕米先在市民廣場亮相。（記者蘇金鳳攝）

    今年的農曆年是馬年，台中市政府配合傳統及年輕人的喜好，今年的「中台灣燈會」的主燈大小朋友都很喜愛、長得肥肥的「嚕嚕米」（姆明），市府今天先在市民廣場展示21公尺高的巨型嚕嚕米，從今日展至元宵節，而中央公園的主燈區則是從嚕嚕米打造全國最大的沈浸式極光秀，從2月15日小年夜點燈到3月3日元宵節；市長盧秀燕表示，嚕嚕米是河馬？還是精靈？大家來體驗。

    此外，盧秀燕還公布今年的小提燈主燈，是嚕嚕米騎鐵馬，不管嚕嚕米是河馬還是精靈，他都是騎著鐵馬，完全符合馬年意象。

    中台灣燈會今年以「幸福蜜馬 台中MOOMIN ON！」為主題；市長盧秀燕今天在市民廣場、高達21公尺高的巨型嚕嚕米前召開記者會表示，今年生肖是馬年，將會以嚕嚕米為主燈，今天先到市民廣場展示巨型嚕嚕米，而市府會以嚕嚕米為主燈的原因，其一是嚕嚕米來自芬蘭，是被評為最幸福的國家，台中市也被評為最幸福的城市，其次，嚕嚕米已是80年了，用此來慶賀，另一個原因，嚕嚕米雖指自己是精靈，但小朋友都說河馬，不管是河馬還是精靈，可一同來體會。

    盧秀燕並強調，主燈區一樣在中央公園，主燈設計除將以全台最大的60米巨型童話場景打造「極光下的姆明谷」，更將結合全台首創的「IP機械動態氣膜」，展演如置身北歐般夢幻的沉浸式極光秀。

    觀旅局表示，中台灣燈會展期16天，自2月15日（小年夜）點燈至3月3日（元宵節）閉幕期間僅除夕休展，佈置7大展區，有觀旅局策展「極光下的姆明谷」主燈秀及同樣以姆明一族（TheMoomins）為主角的「河畔奇航」、「露營時光」展區，還有建設局「驚蟄界」、教育局「童趣歡樂谷」、民政局「幸福祈願村」、農業局「動物夢世界」等主題展區。

    此外，今年的小提燈則是嚕嚕米騎鐵馬，將於燈會期間每日下午4時開放排隊，4時30分開始限量發送，每人限領1盞。

    市府宣布中台灣燈會在中央公園的主燈是嚕嚕米，21公尺高的巨型嚕嚕米先在市民廣場亮相。（記者蘇金鳳攝）

    市府宣布中台灣燈會在中央公園的主燈是嚕嚕米，21公尺高的巨型嚕嚕米先在市民廣場亮相。（記者蘇金鳳攝）

    今年小提燈是嚕嚕米騎鐵馬。（記者蘇金鳳攝）

    今年小提燈是嚕嚕米騎鐵馬。（記者蘇金鳳攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播