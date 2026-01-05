為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    盲人環台為公益而跑到台東 日本超馬傳奇關家良一陪跑

    2026/01/05 13:37 記者黃明堂／台東報導
    第九屆「盲人環台為公益而跑」，今天跑到台東市，市長陳銘風（左）陪跑。（記者黃明堂翻攝）

    第九屆「盲人環台為公益而跑」，為期16天的環台愛心長征活動，自去年12月27日起跑，透過長跑串聯全台，為20個以上社福團體募集年菜。今天跑到台東市，來自日本的78歲視障高齡跑者保科清第二次來到台灣，他的陪跑者是曾創下多項紀錄的日本超馬傳奇關家良一。

    該活動由台北公益路跑扶輪社、社團法人台灣盲人環台為公益而跑協會，以及國際扶輪台灣12個地區共同主辦。今日路跑隊伍行經台東市區，市公所除特別準備水果及乾糧給跑者補充外，市長陳銘風更率領市公所同仁陪伴視障者跑一段，自市公所至馬亨亨大道路口，一路為跑者加油打氣。市公所同仁也親身體驗公益路跑的感動與力量，展現市公所對身心障礙者及弱勢族群的支持與關懷。

    其中，來自日本的78歲視障高齡跑者保科清第二次來到台灣，他對台灣人的熱情和溫暖氣候印象深刻。保科清的陪跑者是曾創下多項紀錄的日本超馬傳奇關家良一，他熱愛台灣，多次來台參與活動，也以行動支持「盲人環台為公益而跑」。此外，來自香港的李穎璇與其兒子曾載善也參與活動。雖然曾載善因自閉症無法進行一般社交，但他對跑步充滿熱情，母親李穎璇便帶著他四處跑步。這次活動也為母子倆留下了珍貴而美好的回憶。

    陳銘風表示，「盲人環台為公益而跑」不僅是體能與意志的挑戰，更象徵社會對弱勢族群的理解與同行。市公所藉由陪跑行動，期盼喚起更多市民對公益議題的關注，共同為需要幫助的人盡一份心力。

    第九屆「盲人環台為公益而跑」，今天跑到台東市，日本超馬傳奇跑者關家良一（左1）為日本78歲跑者保科清（左2）陪跑。（記者黃明堂翻攝）

