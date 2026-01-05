為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    石虎現蹤茶鄉名間鄉 童畫面具守護

    2026/01/05 13:47 記者陳鳳麗／南投報導
    名間鄉農民近期在新民村拍到石虎現蹤。（圖由新民社區發展協會提供）

    名間鄉農民近期在新民村拍到石虎現蹤。（圖由新民社區發展協會提供）

    南投縣府選址名間鄉新民村以BOT方式興建焚化爐，地方元旦排字「SOS」請外界救救手搖飲基底茶故鄉名間鄉的茶葉和石虎，地方民眾10天前在新民村拍到瀕危保育類動物「石虎」現蹤影片，證明新民村是石虎棲地，也請專家帶小朋友畫石虎面具，請大家守護石虎。

    石虎（亞洲豹貓）是台灣唯一現存的原生貓科動物，被列為第一級瀕臨絕種保育類動物，主要分布於中低海拔山區，但因路殺、棲地遭破壞、農藥及遊蕩犬貓威脅，族群數量越來越少，僅剩約400至600隻，成為台灣生物多樣性保育的重要指標。

    石虎瀕臨滅絕威脅之際，南投縣名間鄉農民10天前（2025年12月27日）清晨5點多，在新民村拍攝到1隻石虎活動的影片，石虎精神奕奕、行動敏捷，該影像讓農民和保護石虎團體大為興奮，認為是因為新民村的好環境，才讓石虎成為棲地，呼籲民眾一起來保護石虎。

    台灣石虎保育協會與新民社區發展協會，4日邀請親子認識、了解石虎，並教小朋友畫石虎面具，名間鄉長陳翰立也到場跟小朋友一起畫石虎。

    陳翰立指出，石虎是重要的保育類動物，牠的出現代表環境仍具友善條件，地方舉辦親子石虎彩繪活動，邀請石虎專家李璟泓、蕭鈺霏老師，帶領孩子們透過藝術創作與生態解說，認識石虎的生活習性與保育重要性。

    名間鄉農民在新民村拍到石虎。（圖由新民社區發展協會提供）

    名間鄉農民在新民村拍到石虎。（圖由新民社區發展協會提供）

    名間鄉長陳翰立（後排左6，灰色上衣者）和社區人士、護石虎人士，與小朋友秀出石虎畫和石虎面具。（圖由新民社區發展協會提供）

    名間鄉長陳翰立（後排左6，灰色上衣者）和社區人士、護石虎人士，與小朋友秀出石虎畫和石虎面具。（圖由新民社區發展協會提供）

