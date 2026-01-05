結合在地走讀、跨域學習 桃園市各國中小規劃多元豐富寒假作業

桃園市政府教育局長劉仲成（左3）鼓勵大湖國小學生利用寒假作業持續學習。（記者周敏鴻攝）

115年度國中小寒假從1月24日起到2月22日，桃園市內各校分別結合國際教育、在地走讀、技藝教育、科技與閱讀素養、跨域學習等，鼓勵學生體驗校本課程或在地文化，透過多元豐富的寒假作業，持續提升學生們的學習競爭力。

龜山區大湖國小長期致力於推動美感教育，今年的寒假作業以美感、生活、感恩為核心，規劃生肖郵票設計、校園寫生、創作感恩明信片、LOGO刻印紅包袋，鼓勵學生觀察、創作並傳遞幸福，希望每一位學生都能成為「行動藝術家」；八德區霄裡國小周邊有湧泉、埤塘地景等豐富生態環境，寒假作業要求學生以餐桌為起點、土地為目的，從年夜飯故事開始，追溯食材來源，甚至親手製作家鄉料理。

中壢區新明國小則結合真實場域、科技應用、遊戲化學習，規劃讓學生化身為「小小城市探險家」與「AR創客玩家」，透過擲骰、走格、抽任務卡，一邊遊戲，一邊認識地景、文化與美食，讓學生們都非常期待。

至於鄰近桃園國際機場的大園區大園國中，推出「閱讀大園三部曲」，透過「LINE@實境解謎」、「百工人物短影音」、「AI擬人化創作」，鼓勵學生走到戶外，激盪出對土地的感情連結；同樣鄰近桃園國際機場的大園區竹圍國中，則設計與校本課程相關的寒假作業，例如「走讀新世界GO」將引導學生使用Google Maps規劃路線探索「航空城博物館園區」、「圳頭軍史公園」等，了解大園區的環境變遷、歷史脈絡、家鄉特色。

