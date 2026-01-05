彰縣推「皮蛇」疫苗補助 議會黨跨黨派力挺

在彰化縣議會不分黨派縣議員連署提案下，帶狀疱疹疫苗補助計畫正式上路了，縣議員們肯定政策讓預防不再是有錢人的選項，而是每一位長輩都能享有的基本健康保障。（記者張聰秋攝）

彰化縣政府將從這個月20日起，免費替縣內65歲以上低收及中低收入戶長者，接種俗稱「皮蛇」的帶狀疱疹疫苗，一般長者只要自費6000元就能接種完整的2劑疫苗，對此一計畫，縣議會民進黨團、國民黨團及無黨團結聯盟都認為能在照顧弱勢族群與減輕民眾經濟壓力下，造福眾人是美事一樁。

民進黨團總召李俊諭表示，帶狀疱疹發作起來要人命，好了之後還可能留下後遺症，且不是得過就終身免疫，打疫苗可防護偏偏疫苗又貴，因此，早在1、2年前就有不少縣議員陸續提出補助，政策攸關人民的健康和國家的競爭力，民進黨團支持補助，希望將來財力允許下，免費對象能擴大。

國民黨團書記長劉淑芳指出，「皮皮蛇不可怕，可怕的是後面的神經痛。」帶狀疱疹發作時，皮膚上的疹子會好，但留下來的神經痛，卻可能痛上好幾個月、甚至好幾年，很多長輩跟她說，晚上痛到睡不著，白天痛到不敢走、不敢動，生活品質嚴重下降。這種痛，真的不是忍一忍就會過，但是，為什麼這麼痛的病，還是很多人沒有打疫苗？原因很簡單就是太貴了。

劉淑芳說，目前帶狀疱疹疫苗需要打2劑，自費價格1萬8500到2萬元都有，對許多長輩來說，這是一筆捨不得、也負擔不起的開銷，很多人寧願冒風險，也不敢花這筆錢。在議會裡面，包含藍綠與無黨籍的通通支持，光是連署提案的縣議員就有20多人，希望縣府能為65歲以上長者（原住民55歲以上）規劃帶狀疱疹疫苗接種計畫，讓預防不再是有錢人的選項，而是每一位長輩都能享有的基本健康保障。

無黨團結聯盟會長吳淑娟表示，「衛生局做事情，我們都放心！」樂見政策兌現，希望持續推動。

對於目前完全免費對象只限經濟弱勢戶，縣長王惠美說，彰化縣這次大額採購疫苗，以量制價，先全額補助低收與中低收對象，一般長者自費貼一部分的錢，不足由縣府補助，彰化縣先做，未來希望中央能夠把65歲以上長者納入公費全額補助。

