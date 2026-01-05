中市神岡溪洲環保回收站用地 高公局同意有條件續租

神岡溪洲資源回收站。（楊瓊瓔提供）

高速公路局出租國道4號高架下方用地，供台中市神岡區溪洲里作為環保資收站，因回收物堆置超出規定範圍，影響國道安全，高公局原本有意收回，立委楊瓊瓔、台中市議員羅永珍今天邀集相關單位會勘協調，神岡區公所與溪洲里辦公室允諾加強管理、落實改善，高公局最終同意有條件續租並限縮使用範圍，讓環保志工用地得以延續，兼顧行車安全與環保工作需求。

高公局苗栗工務段段長朱建源指出，113年9月巡查時發現環保志工將資源回收物堆置於核准範圍外，且回收物中含有塑膠、紙類等易燃物，屬高風險用途；114年6月再度巡查時仍發現缺失，後續每月稽查，志工隊皆未依規定妥善分類、堆置，若發生火災，恐產生大量濃煙影響上方高速公路行車視線，火勢更可能波及橋墩、橋面結構，危及公共安全。

朱建源強調，依規定資收站應設置必要消防設施並定期辦理消防演練，但多次巡查皆未符規定，高公局基於用路人安全考量，無法提供高風險用途使用，才決定取消租用，並建議神岡區公所另覓合適用地供環保志工隊使用。

神岡區公所表示，該處為協助環保志工隊向高公局承租國4高架橋下約988平方公尺空間，但歷次巡查皆發現違規使用情形，已多次要求限期改善，卻始終未完成改善，才導致高公局態度轉趨強硬。

溪洲里長王明洲坦承督導不周，直言志工隊在作業流程與管理上確實有缺失，但環保志工多年來默默付出，回收量能分擔清潔隊壓力，若另覓用地實務上相當困難，懇請高公局再給一次機會，並當場承諾將要求志工隊觀摩慈濟資收站作法，並請清潔隊協助輔導，確保未來作業全程維持整潔，不再堆置回收物於外。

立委楊瓊瓔表示，高公局顧慮行車安全完全可以理解，但也希望中央單位在合法、安全前提下，給地方一次改善機會，讓多年耕耘的環保體系不致中斷。

市議員羅永珍要求區公所提出具體、可執行的使用與管理計畫，並由志工隊落實改善。

高公局苗栗工務段最後勉為同意「有條件續租」，使用範圍限縮於P19至P20墩柱間，面積約300坪，並明確表示，未來只要再發現任何違失，將立即收回用地、不再寬貸。

神岡區公所也允諾，一週內提出使用計畫變更，送交高公局審核，並加強後續督導，確保改善承諾落實到位。

立委楊瓊瓔服務處執行長洪柳益與市議員羅永珍協調高公局續租用地。（楊瓊瓔提供）

