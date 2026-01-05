為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    高雄農改場開發Harpin蛋白治蝴蝶蘭絕症 防治率逾75％

    2026/01/05 12:30 記者楊媛婷／台北報導
    蝴蝶蘭施用harpin蛋白（1000倍稀釋） 7天後，細菌性軟腐病發生輕微（紅圈符號為軟腐病病徵），CK為對照組，顯示防治率可達75%以上。（高雄場提供）

    隨極端氣候成日常，化學農藥以難以遏止加劇的病蟲害，其中蝴蝶蘭在運輸期間好發的細菌軟腐病就是其中之一，農業部高雄農改場應用「Harpin蛋白」細菌於蝴蝶蘭防治，防治率逾75%，應用在南瓜、甜椒等作物上，也有5成以上防治率。

    為減少化學用藥，農業部近年投入發展環境友善植物保護資材，高雄場場長羅正宗表示，Harpin蛋白是許多革蘭氏陰性細菌可分泌的一類蛋白質，雖不具直接的殺菌力，卻能誘導植物抗病及免疫反應，並兼具促進光合作用、根系發育及開花結果等功效。

    Harpin蛋白於歐美地區已有相關產品問世，應用於防治真菌、細菌及病毒病害。

    高雄場團隊將Harpin蛋白應用於蝴蝶蘭等作物，研究團隊發現，蝴蝶蘭在長途運輸過程極易發生軟腐病，還會造成嚴重損失，試驗中透過極低濃度（0.2-2 μg/mL）的Harpin蛋白處理後，就可有效防治軟腐病發生，防治率超過75%。

    高雄場表示，該蛋白還可用於其他作物，如一旦感染即無藥可醫的甜椒微斑病毒等病毒病害，應用Harpin蛋白後，防治率可達50%到65%，若用在南瓜上，也可有效防治南瓜捲葉病，防治率同樣有5成以上，目前正在開發落地技術，讓農民可使用。

