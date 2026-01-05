為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    教育部生命教育國家績優獎 台大教授曾雪峰讓科技照亮人心

    2026/01/05 11:54 記者林曉雲／台北報導
    台大特聘教授曾雪峰曾罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，陪學生度過低潮，並讓科技照亮人心，榮獲去年度生命教育績優人員。（圖由教育部提供）

    台大特聘教授曾雪峰曾罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，陪學生度過低潮，並讓科技照亮人心，榮獲去年度生命教育績優人員。（圖由教育部提供）

    教育是用生命影響生命，為發掘推動生命教育具特色之各級學校及人員，自2014年起辦理「生命教育國家績優獎」表揚活動，讓生命教育的量能從個別學校逐步發展成區域特色，教育部統計，至去（2025）年共表揚特色學校141所、績優人員174位、優秀行政人員19位、特殊貢獻人員9位、終身奉獻人員1位。

    其中國立台灣大學電機系特聘教授曾雪峰，從工程與科學的世界走進生命教育，罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，陪學生度過低潮，並讓科技照亮人心，榮獲去年度生命教育績優人員。

    曾雪峰表示，他始終以「做中學、以人為本」為核心，將生醫光學、醫療光電與人文關懷結合，陪伴學生在學習中探索自我與他人，多年來在課堂與導師制度中，引導學生練習覺察、傾聽與共感，讓專業與生命對話，罹患腦瘤並歷經多次手術與復健的經驗，讓他深刻體會脆弱與盼望，也更願意以真誠陪伴學生度過低潮，將挫折化為成長的能量。

    曾雪峰在台大推動跨域專題與服務學習，從醫療影像分析到社區關懷，讓學生在真實場域中練習合作、溝通與責任，學會用專業回應社會需要，榮獲教育部生命教育績優人員與友善校園傑出輔導獎等肯定，期許繼續在研究、教學與輔導之間搭起橋樑，讓科技照亮人心，讓每位學生都能在被理解與被支持中，看見生命的光。

    教育部學特司科長楊奕愔說明，為串連台灣生命教育特色，教育部生命教育中心自2023年起與國立教育廣播電台合作製播「台灣生命教育感動地圖」廣播節目共59輯，邀請歷年獲生命教育特色學校、績優人員、優秀行政人員、特殊貢獻人員、終身奉獻人員分享推動生命教育的經驗及過程，形成多元生命故事感動地圖，另今（2026）年教育部生命教育特色學校及績優人員遴選活動，即日起至6月1日止徵件，讓用心被看見，讓感動成為教育持續前行的動力。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播