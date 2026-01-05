為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    台1線彰化段挖不停！用路人憂春節返鄉塞車 水公司：過年前完工

    2026/01/05 11:45 記者湯世名／彰化報導
    台1線花壇、大村進行鳥嘴潭下游自來水管線埋設，導致車道縮減。（記者湯世名攝）

    台1線花壇、大村進行鳥嘴潭下游自來水管線埋設，導致車道縮減。（記者湯世名攝）

    彰化縣近期挖路頻繁，尤其是交通量最繁重的省道台1線彰化市、花壇鄉與大村鄉都在施工，其中花壇、大村約1公里路段進行鳥嘴潭下游自來水管線埋設，導致車道縮減、交通尖峰時段大打結，由於農曆春節腳步逼近，用路人都憂心屆時返鄉過年會塞在車陣中，自來水公司中區工程處則強調，他們要求施工單位務必在年前完工，所有機械設備撤離，同時進行路面修復，讓用路人都能順利返鄉過年。

    台1線彰化南下路段最近施工時間經常塞車，主因是多項工程同時進行，包括彰化市中山路汙水下水道工程，以及花壇鄉、大村鄉鳥嘴潭下游自來水管線埋設；有用路人認為，省道台1線交通流量大，但因為自來水管線埋設，造成南下車道內側車道施工封閉，只能行駛外側車道，平日行經該處就會出現壅塞，造成車速變慢，假日車潮變多，更是一路回堵，因此他們憂心若春節返鄉過年要行經該路段，唯恐將面臨大塞車，耽誤返鄉吃年夜飯。

    自來水公司中區工程處則強調，為因應鳥嘴潭人工湖的供水，在其下游相關區域埋設長達85公里的自來水管線，目前約完成81公里，未完工的區域遍布數個鄉鎮，其中省道台1線花壇、大村段工地長度約1公里，目前施工已近尾聲，預計農曆春節之前就會完工，機械設備會全部撤離，道路會鋪設AC路面，不會出現讓用路人塞車耽誤返鄉吃年夜飯的景象。

    台1線花壇、大村進行自來水管線埋設，車道縮減假日車潮壅塞。（記者湯世名攝）

    台1線花壇、大村進行自來水管線埋設，車道縮減假日車潮壅塞。（記者湯世名攝）

    水公司表示台1線花壇大村管線工程過年前完工。（記者湯世名攝）

    水公司表示台1線花壇大村管線工程過年前完工。（記者湯世名攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播