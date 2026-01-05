為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    台灣手語列國家語言 上路迄今已有3000名學生修讀

    2026/01/05 10:49 記者林曉雲／台北報導
    聾人教師去年起加入遠距直播計畫進行全手語教學。（圖由教育部提供）

    「國家語言發展法」將台灣手語納入國家語言之一，教育部自111學年度起列入部定課程，並同步推動遠距直播共學，教育部統計，至114學年度為止，共聘請47名專業遠距師資，服務全國逾400校，近3000名學生透過遠距直播共學修讀台灣手語課程，聾人老師自去（2025）年加入巡迴授課，負責「全手語班」供選習，目前已先開設34班，以促進學習平權。

    教育部國教署組長孫旻儀說明，為因應台灣手語開課需求，並確保學生選習權益，積極協助高級中等以下學校，特別是受地理或特殊因素無法覓得實體師資之學校，自111學年度起同步推動遠距直播共學作為備援機制，委請國立中央大學與財團法人商業發展研究院共同執行，支援各需求學校順利開課，並促進台灣手語教育之普及與深化。

    孫旻儀表示，為提升學生學習成效，台灣手語遠距直播共學計畫自去年10月起，新增加開設由聾人教師主責的「全手語班」供選習，聾人教師巡迴線上課程深受學生肯定，由聽人教師線上授課，聾人教師巡迴各雲端班，以全手語參與授課，學生得以透過聾人教師的手語表情與肢體動作的細膩差異，深刻體會語意背後的情感力量。

    許多學生在課後回饋表示備感震撼，因過往少有機會與聾人朋友互動，而線上聾人教師巡迴課程不僅讓學生更深入體驗真實的手語環境，也藉此創造更多聾人教師的就業機會，進一步促進教學現場的平權發展。

    孫旻儀表示，台灣手語不僅是聾人生活中的主要溝通語言，更是一門完整且值得尊重的國家語言，而透過課程的深化推動，學生能理解語言多樣性與平權價值，並進一步認識聾人文化，雖以實體師資授課為主，直播共學作為備援機制，教育部仍將持續優化台灣手語遠距教學品質，確保所有有興趣的學生，均能在平等的學習環境中，獲得應有的學習手語及理解聾人文化的機會，共同營造多元且共融的語言環境。

