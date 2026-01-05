苗縣5觀光鄉鎮未設YouBike地方聲聲催 縣府：將增設至少1站點

國立苗栗高中前的YouBike站點，學生用車使用率高，今年將加強上下學時車輛調度。（記者張勳騰攝）

苗栗縣公共自行車已全面升級為YouBike2.0系統，目前已設211個站點，18鄉鎮市僅5個鄉鎮尚未設置，這5鄉鎮均屬觀光重鎮，不管是地方民代或地方鄉親都聲聲催，強烈要求增設站點。苗栗縣政府交通工務處指出，尚未設置的5鄉鎮，至少設1站點，設置地點將與地方討論；全縣今年將再設25站點，增至236個站點。

苗縣府交通工務處指出，縣境內尚有卓蘭、大湖、泰安、獅潭、西湖等5個鄉鎮尚未設置YouBike，主要是YouBike1.0合約規定範圍為頭份、竹南、苗栗市；YouBike2.0建置範圍增加到人口數達3萬人以上，並加入三義跟南庄2個觀光景點，後來再加碼三灣、造橋、銅鑼3鄉鎮，頭屋鄉則是配合水利處明德水庫自行車道而增加建置。

苗縣府交工處表示，剩下尚未設置5個鄉鎮，地方人士及民代透過各種管道積極爭取，強烈要求儘速設置；經與微笑單車研商後，決定至少設1站點，會與地方溝通設置的站點位置；此外，今年將增設25個站點，由目前的211個站點，增加至236個站點，地點包括竹南、頭份、苑裡、通霄、後龍、苗市、造橋、頭屋等鄉鎮市。

交工處指出，目前全縣有一般車及電輔車各1250輛，為改善國立苗農、苗中及苗商等校園周邊於下課時段的交通疏運需求，將針對該時段車輛供給不足情形加強調度，並增派備用車輛因應。同時，並將於後續擴充時，預計再增加一般車1150輛，以提升學生通學安全與運輸服務品質。

